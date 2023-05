﻿Großes Theater: „All right, good Night“ bei den Kunstfestspielen Herrenhausen

Großes Theater bei den Kunstfestspielen: Am Schlusswochenende gab es „All right, good Night“ von Rimini Protokoll – ein Stück über das Verschwinden.

Hannover. Große Theaterproduktionen gehören auch zu den Kunstfestspielen Herrenhausen. Zum Finale gab es „All right, good Night“, eine Produktion der renommierten freien Theatergruppe Rimini Protokoll. Autorin und Regisseurin Helgard Haug erzählt darin zwei Geschichten vom Verschwinden. Eine handelt vom Sterben ihres an einer Demenzerkrankung leidenden Vaters, die andere vom Flug MH 370, der am 8. März 2014 von den Radarschirmen verschwand und bis heute verschwunden geblieben ist. 239 Personen kamen dabei ums Leben. „All right. Good night“ waren die letzten Worte des Flugkapitäns des Malaysia Airline Fluges.