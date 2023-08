„Biedermann und die Brandstifter“ ist eine Parabel von den Nachteilen des ängstlichen Abwendens. Regisseur Dominique Schnizer präsentiert das „Lehrstück ohne Lehre“ als freundliches Sommertheater im Schauspielhof.

Hannover. Am 29. März 1958 wurde „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt. Das Bühnenwerk hat nun sein Rentenalter erreicht. Ein „Lehrstück ohne Lehre“ hat Max Frisch sein Drama genannt. Was ein bisschen kokett und auch ein bisschen komisch ist, denn in der Lehre wurde es ja reichlich eingesetzt. Kaum ein Deutsch-Leistungskurs, in dem dieser Stoff nicht diskutiert worden ist. Aber hier gibt es ja auch wirklich viel zu besprechen.