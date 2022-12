﻿„Rot (Hunger)“: Senthuran Varatharajah über den Kannibalen von Rotenburg

Hannover. Jeder Mensch erlebt das Einssein mit einem anderen Menschen im Mutterleib. Was wir danach, etwa beim Liebesakt, Vereinigung nennen, gilt zeitlich nur sehr begrenzt. Frauen können die völlige Verbundenheit mit einem anderen Menschen in einer Schwangerschaft wiederholen. Männern bleibt bloß die Sehnsucht.

Im März 2001 trafen sich in Rotenburg an der Fulda zwei Männer, Armin Meiwes und Bernd Brandes, die miteinander verschmelzen wollten. Brandes wünschte sich, dass Meiwes ihn aufaß (was nicht völlig gelang); der Fall ging als der des „Kannibalen von Rotenburg“ in die Geschichte ein. Jetzt hat der Autor Senthuran Varatharajah mit „Rot (Hunger)“ ein Buch zu dem Thema vorgelegt, das er im Rahmen der Literatour Nord im Literaturhaus Hannover vorgestellt hat. Der Text beginnt mit einem Irrtum. Der erste Satz lautet: „Das ist eine Liebesgeschichte.“

Varatharajah konstruiert die Handlung

Varatharajah, 1984 auf Sri Lanka geborener Tamile, ist ein sehr kluger Mann (Philosoph, Theologe) und ein bemerkenswerter Autor. Hier aber hat er einen Text gebastelt, der das umgangssprachliche „Ich habe dich zum Fressen gern“ wörtlich nimmt und dabei auch gleich die katholische Abendmahlsvorstellung („Dies ist mein Leib“) mitverwurstet. Versetzt mit Originalzitaten aus der Kommunikation von Meiwes und Brandes rekonstruiert Varatharajah die Tat, und er stellt ihr eine aus lauter Erzählsplittern bestehende autobiografische Trennungsgeschichte gegenüber.

Ohne den Rotenburg-Part hätte das ein gutes Buch werden können. Moderator Matthias Lorenz fragt denn auch zu Beginn, was über den Fall noch nicht gesagt sei. Der Autor beantwortet das ebenso wenig wie das Buch, er beantwortet überhaupt kaum eine Frage. Stattdessen doziert er über die Monstrosität von Sprache, sagt, dass man Redewendungen folgen müsse, „bis sie sich materialisieren“, und dass Literatur die komplizierte Welt „noch komplizierter machen“ müsse.

Was ist noch nicht gesagt? Moderator Matthias Lorenz mit Autor Senthuran Varatharajah. © Quelle: Ilona Hottmann

Vielleicht hat Varatharajah deswegen im Text auf Silbentrennung verzichtet, die Wörter brechen am Ende der Zeilen einfach ab und gehen in der nächsten weiter. Aha, denkt man beim Lesen, ein Symbol für das Zerrissene. Man denkt es zwei, drei Seiten lang, dann wird es nervig, wie alles, was so tun will, als wäre es Avantgarde. Das Buch wirkt in weiten Teilen verkopft, konstruiert, überladen. Dazu passt, dass Varatharajah die Passagen, die er liest, in einem pathetisch-pastoralen Tonfall vorträgt.

Liebe akzeptiert das Gegenüber so, wie es ist. Sie akzeptiert auch, wenn es nicht mehr existieren will. Was sie nicht tut, ist, das Gegenüber in Besitz zu nehmen und zum Objekt zu machen. Meiwes und Brandes haben sich gegenseitig zum Objekt gemacht, und Varatharajah macht sie (und sich selbst) zu Objekten seines Buches.

Senthuran Varatharajah: „Rot (Hunger)“. S. Fischer-Verlag, 115 Seiten, 23 Euro.