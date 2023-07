﻿Insel der Glückseligkeit: So ist das Kleine Fest im Großen Garten 2023

Hannover. Er nennt sich nicht nur „Der Mann mit dem Zylinder“. Harald Böhlmann kann auch immer noch eine Überraschung aus dem Hut zaubern. Und so präsentiert der Erfinder und Macher des Kleinen Fests zum Ende der Preview-Veranstaltung am Dienstag noch einen Programmpunkt, der in jeder Ankündigung fehlte: die Heliosphere der britischen Gruppe Dream Engine, eine Artistiknummer am Heliumballon, die zwischen Künstler-Defilee und Abschlussfeuerwerk traumschön über den Großen Garten dahinschwebt. Ein bauchiges Ausrufezeichen für einen Abend, an dem die Zumutungen der Welt ganz fern sind.

Der Große Garten in Herrenhausen, an drei Seiten umflossen vom Wasser der Graft, wird wieder zu einer Insel der Glückseligen – an 23 Tagen, so vielen wie noch nie. Der Lotse geht von Bord – die Stadt hat Böhlmanns Vertrag nicht verlängert und ersetzt ihn ab nächstem Jahr mit dem Niederländer Casper de Vries.

Seine letzte Saison: Harald Böhlmann, Erfinder und Organisator des Kleinen Fests im Großen Garten. © Quelle: Nancy Heusel

Zeit für Wehmut sei noch nicht, sagt Böhlmann am Rande der Preview für die Mitglieder des Vereins der Freunde der Herrenhäuser Gärten, Sponsoren und andere geladene Gäste. Traurig genug werde er schon noch am letzten Tag, dem 30. Juli, werden, „vielleicht auch schon am vorletzten“. Aber jetzt wolle er erst einmal genießen.

Auf Tuchfühlung: Walkact Krist Doo tritt als Orang-Utan auf. © Quelle: Nancy Heusel

150 Künstler aus 22 Ländern

150 Künstlerinnen und Künstlern aus 22 Ländern, auch das ein Rekord, kommen zu seinem Finale, so viele, dass ab dem 18. Juli bei einem Drittel der Bühnen gewechselt wird – und das nicht nur auf der sogenannten Bühne X, auf der das Programm öfter wechselt. In der ersten Woche treiben dort die HAZ-Kolumnisten Imre Grimm und Uwe Janssen ihre Späße und besingen Hannover, die „Perle der Natiön“; das reimt sich so gut auf „wunderschön“ und könnte kaum wahrer sein.

Live aus der „Perle der Natiön“: Janssen und Grimm beim Kleinen Fest im Großen Garten. © Quelle: Nancy Heusel

Die sogenannte Kleinkunst kann ganz groß sein und dann nahezu winzig und dabei nicht minder großartig. Spektakulär in diesem Jahr ist der Ulik Robotic Circus im Gartentheater mit einem vierköpfigen Artistikensemble und einem japanischen Industrieroboter als fünftem Akteur – die deutsch-französische Gruppe schafft es tatsächlich, der Technik mit dem Charme des Selbstgemachten und clownesk zu begegnen.

Am anderen Ende des Spektrums steht der Puppenspieler Diego Stirman, der auf einem vor den Bauch geschnallten Korb als Bühne mit zweimal drei Fingern wortlos eine poetische Geschichte erzählt.

Artistik mit Industrieroboter: Der Ulik Robotic Circus © Quelle: Nancy Heusel

Programm voller Publikumslieblinge

Viele gute alte Bekannte sind eingeladen, von Platzhirsch Desimo bis zu Shirley Sunflower aus Down Under, Künstler wie Improvisationscomedian Sascha Korf, Dampfplauderer Timo Wopp und Bauchsängerin Murzarella, die auf und mit dem Kleinen Fest zu Stars wurden. Ein Zaubergarten, nicht nur beim Weltklassemagier Wolfgang Moser, sondern auf allen Alleen. Menschengroße Ratten ziehen vorbei und geisterhafte „Windpferde“, ein fahrbares Klavier mit Tänzerin darauf und ein Kleinwagen, innen bis zum Dach mit Wasser gefüllt, und der Fahrer trägt Sauerstoffmaske. „Juhu“ flötet eine Besucherin – nachgeschaut: kein Walkact – über die Festwiese. „Mehr Verkleidete sehen“, juchzt ein Knirps und zieht seinen Vater hinter sich her.

Wie aus einer anderen Welt: Die Windpferde der Gruppe Pantao.. © Quelle: Nancy Heusel

Die Gleichzeitigkeit der Dinge macht einen großen Teil der Magie des Kleinen Fests aus. Künstler tragen über Hecken und Beete hinweg Applauswettbewerbe aus. Im Osten des Geländes lassen La Tal die besten Tage des Cabarets in mottenzerfressener Ironie wieder auferstehen, und ein paar Meter treibt „Der kleine Gartenfreund“ seine botanischen Scherze. Im Westen spielt der große hannoversche Clown Peter Shub seine Geburt nach, und eine Hymne auf das Kleine Fest von Kabarettist Matthias Brodowy weht herüber. „Jongleure werfen Dinge in die Luft, Artisten tun das Gleiche mit Kollegen“, singt er. „Und irgendwo, da wartet Frans, der kleine Clown.“

Frans, eigentlich Frans Custers, mit seiner Gurkenbanane seit 33 Jahren so etwas wie das Fest-Maskottchen, ist wohl das beliebteste Fotomotiv des Programms – und dann kommt die Heliosphere.

Service Das Kleine Fest im Großen Garten 2023 läuft bis zum 30. Juli. Einlass, Beginn des Vorprogramms und Öffnung der Abendkasse ist um 17 Uhr – für jeden Tag werden 200 Karten für spontane Besuche zurückgehalten. Sie kosten 37, ermäßigt 17 Euro. Kinder bis zu einer Größe von 111 Zentimetern erhalten freien Eintritt. An sechs Tagen (5., 9., 16., 18., 23. und 30. Juli) wird zum Abschluss des Abends nach Einbruch der Dunkelheit gegen 22.30 Uhr ein klassisches Höhenfeuerwerk abgefeuert. Dafür kann man auch separat Karten kaufen. Sie kosten 5 Euro. Man kommt dann auch rechtzeitig zu dem Programmpunkt mit der Heliosphere. An allen anderen Abenden kommt ein neuartiges Konzept zum Tragen: „Feuer und Flamme“, das Harald Böhlmann, der Organisator des Kleinen Fests, als „pyrotechnische Illumination“ bezeichnet. Flammensäulen und neuartige, sehr leise, nahezu emissionsfreie Feuerwerkskörper beleuchten dann den barocken Garten in feiner Choreografie zur musikalischen Untermalung. Böhlmann reagiert damit auf Lärmbeschwerden aus der Nachbarschaft und Kritik seitens der Stadt. Sollte die Veranstaltung wegen schlechten Wetters oder aus anderen Gründen abgesagt werden, gibt es Informationen darüber am selben Tag ab 15.30 Uhr unter der Rufnummer (0511) 16844111 oder im Internet unter www.kleinesfest-hannover.de/

