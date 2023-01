﻿Vier Wunderkinder: So war das Beatles-Musical im Theater am Aegi

Ein Ritt durch die Musikgeschichte: Mehr als 1000 Menschen erleben beim Musical „All you need is love“ im hannoverschen Theater am Aegi die Story der Beatles.

Hannover. Am Anfang ist das Ende: Über eine Leinwand flimmern Bilder vom letzten Konzert der Beatles am 30. Januar 1969. Dazu spielen die vier Musiker, die wie geklonte Wiedergänger der Originale auf der Bühne stehen, „Come Together“ und „Get Back“. Rund 1000 Menschen sind zum Beatles-Musical „All You Need is Love“ ins Theater am Aegi gekommen. Die Generation 60 plus ist nicht unterrepräsentiert, die Stimmung ist gut.

In Zeitblenden erzählt das von Bernhard Kurz produzierte Stück die Historie der Band nach. Man sieht vier Jungen, die im Hamburger Kaiserkeller tapfer Songs von Chuck Berry nachklampfen. Die ersten Plattenaufnahmen, die Begegnung mit Brian Epstein, die Gigs im Liverpooler Cavern Club, die erste USA-Tour, Sergeant Pepper, die Abbey-Road-Studios – lauter Sternstunden der Musikgeschichte.

Gute-Laune-Musik: Das Musical „All You Need is Love“ im Theater am Aegi. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine Nummernrevue

Ein echtes Musical ist es eigentlich nicht; dafür fehlen Story und Spannungsbögen. Die kleinen Dialoge dienen in dieser Nummernrevue eher dazu, die häufigen Kostümwechsel zu überbrücken. Doch die vier Hauptdarsteller machen ihre Arbeit ordentlich: Alan LeBouef wackelt als Paul McCartney vorm Mikro mit dem Kopf, wie nur Paul McCartney vorm Mikro mit dem Kopf wackelt. Carmine Francis Grippo imitiert gekonnt Ringos kindliches Lächeln, und auch Howard Arthur und John Brosnan bleiben als John und George nah am Original.

Mit kindlichem Lächeln: Carine Francis Grippo als Ringo Starr. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Von „She Loves You“ über „Ticket to Ride“ geht es durch die Bandgeschichte. Am Ende verrutscht die Chronologie etwas, aber spätestens bei „Hey Jude“ singt das Publikum aus vollem Herzen mit. Man kennt die alten Songs, wie man Goethes „Zauberlehrling“ kennt: Beim Wiederhören nach langer Zeit begegnet man auch sich selbst wieder. Für die meisten im Saal ist es offenbar kein unangenehmes Treffen. Viel Applaus.

Von Simon Benne