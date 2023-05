﻿Mit Bootsfahrten, Awareness-Team und prallem Programm: So wird das Fährmannsfest 2023

Hannover. Ein Schiff wird kommen – und nicht nur eines: Wenn Anfang August das Fährmannsfest, Hannovers größtes alternatives Festival, 40. Geburtstag feiert, können Besucherinnen und Besucher das „Bunt statt Braun“-Treiben am Zusammenfluss von Leine und Ihme auch vom Wasser aus bewundern; dafür stehen erstmals ein Motorkatamaran und – für Kinder – Drachenboote bereit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man kommt für die Musik und bleibt, um zu feiern. So war das meist, und manchmal ist es auch umgekehrt. Jedenfalls ist das Programm in diesem Jahr erneut hochkarätig. Das gilt insbesondere für den Freitag, 4. August: Mit Wanda aus Österreich, Thees Uhlmann und Band sowie Das Lumpenpack treten gleich drei Größen der deutschsprachigen Indieszene auf. Die Nachwuchskraft Finder eröffnet den Abend ab 17.30 Uhr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

US-Supergroup und lokale Größen

Das Konzept, feste Größen und Newcomer zu kombinieren, setzt sich auch an den Folgetagen fort. Am Freitag ist die US-Punkrock-Coverband Me First and The Gimme Gimmes der Headliner, eine Supergroup, die sich immer wieder neu aus Musikern von Bands wie NOFX oder den Foo Fighters zusammensetzt. Außerdem spielen ab 15 Uhr Ember Sea, Hound, Indecent Behaviour, Die Nerven und Rogers.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Am traditionell eintrittsfreien Sonntag sind – neben Beatbar, Godots, Grillmaster Flash & The Jungs, Arxx und Raum 27 noch die hannoverschen Skapunker Wisecräcker gebucht. „Generell ist ein Drittel der Bands regional“, sagt Dirk Sadlon von der Agentur Living Concerts, die das Programm zusammengestellt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Limmerstraßenfest auf der Wiese

Und nachdem es im vergangenen Jahr pandemiebedingt nur eine eingeschränkte Version des Fährmannsfests gab, wird diesmal am Sonnabend und Sonntag auch wieder die Faust-Wiese mit Kinderfest und Kulturbühne bespielt, die fortan „Bunte Bühne“ heißt. Dort gibt es – zusammengestellt von Jan Egge Sedelies – ein umfangreiches Programm, das von Musik für Kinder und Erwachsenen über einen Poetry Slam bis zu Stand-up-Comedy reicht. Die Künstler sind lokal bis sublokal. „Es ist eben auch ein Stadtteilfestival“, so Sedelies.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das zeigt sich in einer weiteren Neuerung: „Wir holen das Limmerstraßenfest aufs Gelände“, verspricht Harm Baxmann, Vorsitzender des Fährmannsfest-Vereins. Das traditionelle Stadtteilfest fällt in diesem Jahr aus; dafür können sich Geschäftsleute und Gastronomen auf Wegen auf der Faustwiese präsentieren, die an diesem Wochenende zum Beispiel „Zur Limmerstraße“ oder „Zur Stephanusstraße“ heißen.

„Alle sind willkommen“

Das Fährmannsfest ist und bleibt inklusiv „und so barrierefrei wie möglich“, so die für diesen Bereich zuständige Sina Rimpo. Zum Beispiel gibt es weiterhin den Lotsendienst für Menschen mit Behinderung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Neu ist ein Awareness-Team, das einzugreifen hilft, wenn Menschen sich bedrängt oder belästigt fühlen. Zwei „Safe Space“-Zelte – je eines pro Seite der Ihme – wird es geben, in die sich Betroffene zurückziehen können, außerdem mobile Teams, die direkt eingreifen können. Das Projekt wurde durch Mittel aus dem Programm „Neustart Kultur“ finanziert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Alle sind willkommen – außer Nazis“, sagt Sedelies. „Bunt statt Braun“ bleibt das Motto, das Fest weltoffen und divers. Da fällt nur auf, dass das Musikprogramm zu seinem weit überwiegenden Teil männlich besetzt ist. „Das wissen wir“, sagt Kaniye Simone Beer vom Kulturpalast, die neu im Orga-Team ist, „wir arbeiten daran fürs nächste Jahr.“

Der Eintritt zu Kinderfest, Bunter Bühne und am Sonntag auch zu der Musikbühne ist frei. Beim „Fährmannsfest Spezial“ am Freitag kostet er 39 Euro, am Sonnabend an der Abendkasse 25 Euro (im Vorverkauf: 20 Euro plus Gebühren). Es gibt zudem Kombitickets für 55 Euro.

HAZ