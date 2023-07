﻿Stanislav Kochanovsky übernimmt die NDR Radiophilharmonie

Hannover. Der neue Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie ist Stanislav Kochanovsky: Der 1981 in St. Petersburg geborene Russe und international gefragte Orchesterleiter wird ab der Spielzeit 2024/2025 der Nachfolger von Andrew Manze.

In den vergangenen Jahren debütierte Kochanovsky erfolgreich mit dem Royal Concertgebouw Orchestra, den Wiener Symphonikern und dem Israel Philharmonic Orchestra und arbeitete mit Stars wie Leonidas Kavakos, Maxim Vengerov und Matthias Goerne zusammen. Er ist auch in den USA gefragt als Dirigent des National Symphony Orchestra in Washington und des Cleveland Orchestra, in Tokio dirigierte er das NHK Orchester.

Freut sich auf Hannover: Stanislav Kochanovsky am Maschsee. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Da seine Amtszeit erst später beginnt, hat der NDR für die Spielzeit 2023/2024 ein Programm aufgelegt, in dem die letzten drei Chefdirigenten Eiji Oue, Eivind Gulberg Jensen und Andrew Manze zu erleben sind.

Schon vor einem Jahr in Hannover

In Hannover hat sich Kochanovsky mit der NDR Radiophilharmonie bereits präsentiert, vor ziemlich genau einem Jahr im Großen Sendesaal mit einem mitreißenden Konzert („Polowetzer Tänze“). In seiner neuen Funktion ist er in der kommenden Saison zu hören – mit der NDR Radiophilharmonie bei einem Gastspiel am 30. November 2023 in Lübeck (Elgars „Enigma-Variationen“).

