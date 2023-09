Bewerbung für Bandwettbewerb Sixpack startet

Tag der Deutschen Einheit

Wegen Feiertag verschiebt sich die Müllabfuhr in der Gemeinde Uetze

Der 3. Oktober ist als Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag. Aus diesem Grund pausiert an dem Dienstag auch die Müllabfuhr in der Region Hannover. In der Folge verschiebt sich in der Gemeinde Uetze die Abholung jeweils um einen Tag nach hinten. Das müssen Sie dazu wissen.