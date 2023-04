﻿Andreas Buchwald von Remain in Silence veröffentlicht erstes Soloalbum

Spät solo unterwegs: Andreas Buchwald veröffentlicht „Escape from what Life is"

Hannover. Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen. „Es gibt ja immer noch den Irrglauben, Musik würde Spaß machen“, sagt Andreas Buchwald. „Das ist nicht so. Aber es gibt Momente der Befreiung und der Befriedigung, dass man etwas geschaffen hat.“ Er hat etwas geschaffen: das Album „Escape from what Life is“. Der düstere Titel deutet es schon an: Es musste raus. „Sonst erstickt daran.“

Und so legt Buchwald mit 59 Jahren sein Solodebüt vor. 40 Jahre lang kannte man ihn als Gitarristen und Songschreiber der hannoverschen Band Remain in Silence. Sein Partner, Texter und Sänger Andreas Gimpel, schafften nie den ganz großen Durchbruch, gelten aber als Miterfinder und Pioniere des Dark Wave – die gesamte heutige schwarze Szene steht auf dem Fundament, das Bands wie diese geschaffen haben. Keine zehn Jahre ist es her, dass eine neue Generation Remain in Silence wiederentdeckte; zunächst in Spanien, wo die Szene sehr stark ist, dann wurden auch in Deutschland die ersten Alben neu aufgelegt.

Ende einer künstlerischen Freundschaft

Vor fünf Jahren begann die Arbeit an „Escape from what Life is“, aus einer Lebenskrise heraus, die Buchwald nicht genauer definieren möchte. Er sagt: „Ich war zunächst wie immer überzeugt, ich würde das nächste Remain-in-Silence-Album schreiben, aber je mehr mir klar wurde, wie viel dieses Album mit mir zu tun hat, mit meinen dunklen Phasen, desto klarer wurde mir, dass es ein Soloalbum werden muss. Ich konnte mir nicht mehr vorstellen, andere daran zu lassen.“

Zwei Anläufe habe er gebraucht, auch erste Demos mit Bandbesetzung eingespielt. Aber es passte nicht. „Es war kein böser Wille, dass ich anderen Bandmitgliedern etwas wegnehmen wollte. Es gab keinen anderen Ausweg“, betont er. Gimpel habe es nicht gut aufgenommen. „Das hat mich auch eine Freundschaft gekostet“, sagt Buchwald.

Ein Album wie ein Filmscript

Es ist ein sehr persönliches Album geworden. Es erzählt von Verlust, Trauer und auch von Aufbruch. Buchwald, der sonst lieber im Hintergrund steht, singt erstmals, und er singt erstmals eigene Texte. „Ich hatte zu dem Zeitpunkt festgestellt, ich muss mein Leben umstellen, sonst gehe ich daran zugrunde.“ Bei einer Autofahrt sei ihm der erste Funke zum Album erschienen. „Ich habe begonnen, Konzepte aufzuzeichnen, ich hatte das Album visuell vor Augen“, beschreibt er seinen kreativen Prozess. „Ich sehe es eher wie einen Film, eine abwechselnde Reihenfolge von Stimmungen. Da hatte ich noch keine Partitur, keine Noten, keine Akkorde, aber eine Art Filmscript.“

Sehr visuell gedacht: das Cover von „Escape from what Life is“. © Quelle: Handout

Darum habe er sich auch vom klassischen Strophe-Refrain-Muster lösen müssen, das in der Popmusik üblich ist („und auch bei Remain in Silence“). Das gesamte Album – eingespielt mit dem Produzenten und Multiinstrumentalisten Albi Husen – ist eine Art kathartische Reise durch Welten aus düsterem Pop, Wave und Rock, immer wieder mit avangardistischen Rhythmen und Soundstrukturen gesprengt. Es geht von tiefster Qual im Opener „What Colour has your Pain“ bis zum Finale mit dem Titelsong, der beinahe Hoffnung ausstrahlt.

„Wenn man am Leben leidet, gibt es Momente, in denen man fliehen möchte – nicht vor dem Leben selbst, sondern davor, wie das Leben gerade ist“, sagt Buchwald. Er aber sei grundsätzlich niemand, der zu Fluchtverhalten neige. Man müsse sich seinen Problemen stellen. Musik aber habe etwas Tröstliches. „Sie ist nun einmal die unmittelbarste Erfahrung durch Kunst. Sie ist als Freund an deiner Seite, sie trägt auch durch dunkle Phasen. Sie kann ein Begleiter sein und auch ein Traum in eine andere Welt.“