Theater an der Glocksee

Ein Schicksalsschlag und ein kurioser Plan: Martin Maecker in „Der unsichtbare Apfel“.

Eine Reise an die Grenzen der Wahrnehmung: Der Schauspieler Martin Maecker zeigt im Theater an der Glocksee in Hannover eine Theaterversion von Robert Gwisdeks Debütroman „Der unsichtbare Apfel“.

Frank G. Kurzhals WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket