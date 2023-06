﻿Schönheit und Krisen: Theater an der Glocksee zeigt „Gripsholm. Fragmente“

Hannover. Der Krieg nicht weit, Folgen der Inflation und andere Nöte, braune Mordbrenner, die sich in Positionen bringen: 1931 war ein finsteres Jahr. Und es war ein Jahr, in dem ein Buch von andauernd sonnenheller Strahlkraft erschien: Kurt Tucholskys Sommerroman „Schloß Gripsholm“. Es gibt Gründe, ihn aus heutiger Sicht noch einmal ins Licht zu setzen. Das Theater an der Glocksee lädt dazu ein mit seiner Inszenierung „Gripsholm. Fragmente“.

Ein theatrales Audioformat, ein Ausflug vom Wilhelm-Busch-Museum in den Georgengarten wird es werden, mit Hörspiel über Kopfhörer, Picknick, vier Spielenden und einer Tänzerin. „Versuch einer Leichtigkeit“ hat Regisseurin Lena Kußmann das im Untertitel genannt. „Man kann dieser Zeit nicht entkommen, weder 1931 noch heute“, sagt sie. „Auf der anderen Seite ist es unglaublich wichtig geworden, sich Zeit zu nehmen für Schönheit und Gemeinschaft, weil daraus wieder eine Kraft entsteht, ins Handeln zu kommen.“

Flucht aus der Einsamkeit

„Schloß Gripsholm“ ist eine Weltflucht. Der Roman erzählt von Peter und Lydia, einem unverheirateten Paar, das – damals unerhört – gemeinsam in den Urlaub fährt, um einander zu genießen. Ein Freund kommt zu Besuch, eine Freundin. Es gibt Liebe, auch zu dritt, und viel Idylle, von der auch die Handelnden wissen, dass sie trügerisch ist. „Wir flüchteten aus der Einsamkeit der Welt zueinander“, heißt es einmal.

Mit passendem Grafitto: Regisseurin Lena Kußmann vor dem Theater an der Glocksee. © Quelle: Stefan Gohlisch

„Ich hab angesichts der Krisen unserer Zeit das Bedürfnis, auch mal zu ruhen“, sagt Kußmann. „Gleichzeitig habe ich ein schlechtes Gewissen, das zu tun. Dieser Roman beinhaltet auf sehr feine Weise beides.“ Denn es gibt noch einen Handlungsstrang in Person des Mädchens Ada, das nahe des Schlosses in einem Kinderheim lebt und von dessen Aufseherin misshandelt wird, eine kaum verhohlene Metapher auf das drohende Nazi-Regime. Peter und Lydia aber beschließen, Ada zu retten und damit ein Stück weit auch ihre Welt.

Raum für Fantasie

Kußmann ist überzeugt, dass Tucholsky nach Möglichkeiten gesucht habe, „nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zu überleben“. Es war ihm nicht vergönnt. Seine Bücher wurden von den Nazis verbrannt. Er selbst wurde ausgebürgert und starb 1935 mit nur 45 Jahren an einer Überdosis Schlaftabletten im Göteborger Exil. Der Roman, so Kußmann, komme ihr vor „wie eine Blase, in die immer wieder die Realität eingreift“. Und so soll auch ihre Inszenierung nicht die Augen verschließen vor den Verwerfungen unserer Zeit.

Der Roman: Kurt Tucholskys „Schloß Gripsholm“. © Quelle: Theater an der Glocksee

Der Roman ist fein gesponnen. Er lebt von seiner Atmosphäre, die sich kaum darstellen lässt, indem man sie explizit ausstellt. Auch darum wählte Kußmann ein Hörformat. „Es ist ganz wichtig, dass man Raum hat für seine eigene Fantasie“, sagt Kußmann, „und ich hoffe, dass die Leute sich einfach auch den Raum dafür nehmen.“

Denn klar sei auch: „Wir müssen einen Weg finden, mit den Brüchen unserer Zeit zu leben, auch wir als Theater.“ Theater in Friedenszeiten müsse aufrütteln – und in Krisenzeiten Hoffnung machen. Und dann könne man sich vielleicht die Frage stellen: „Was ist unsere Ada, was ist unsere Aufgabe?“

Treffpunkt für „Gripsholm. Fragmente“ ist jeweils ab 16 Uhr der Garten des Wilhelm-Busch-Museums. Das Publikum ist gehalten, ein Glas oder einen Becher, Getränke und Snacks, Zecken- und Wetterschutz, die Postanschrift von Freunden sowie, wenn nötig, einen Campingstuhl oder ein Kissen mitzubringen. Karten kosten 18 Euro, ermäßigt 14 Euro, für Studierende 7 Euro. Sie berechtigen auch zum Besuch des Museums, in dessen Dauerausstellungen Anspielungen auf „Schloß Gripsholm“ versteckt sind. Die Premiere am 2. Juli ist ausverkauft. Weitere Vorstellungen gibt es am 13., 15., 16., 22. und 23. Juli.

