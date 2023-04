﻿Der Nazi verhört Sophie Scholl im Theater in der List

Hannover. Sophie Scholl spielt eine ruhige und emotionale Melodie auf ihrer Geige. Neben ihr steht ein schwarzer Tisch. Darauf eine schwarze Schreibtischlampe und weiße Flugblätter. Ein lauter Knall. Robert Mohr wirft die Tür hinter sich ins Schloss. Er nimmt Scholl die Geige aus der Hand und zeigt mit dem Geigenbogen auf einen von zwei schwarzen Stühlen. Sie sitzen einander gegenüber. Mohr schaltet die Lampe ein. Er bellt sie an: Name? Geburt? Religion? Vater? Ausbildung? Studium? Wohnsitz? Vorbestraft?

Unterbrechung für eine Melodie: Valerie Bast als Sophie Scholl spielt auf einer Geige. © Quelle: Joachim Giesel

„Sophie Scholl – Die letzten Tage“ spielt nach der Verhaftung der Widerstandskämpferin und Studentin im Jahr 1943. Nach dem Drehbuch von Fred Breinersdorfer hat der Regisseur Jens Heuwinkel ein Theaterstück inszeniert, das sich an ein Publikum ab 14 Jahren richtet. Im Theater in der List verkörpert Valerie Bast die damals 22-Jährige. Als Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose verteilte Scholl Flugblätter, die sich gegen die NS-Diktatur richteten – Hochverrat in den Augen der Nazi-Justiz. Der Gestapo-Polizist Robert Mohr (gespielt von Hendrik Massute) verhörte Scholl, bevor die Nazis sie mit der Guillotine enthaupteten. Die originalen Protokolle des Verhörs dienen dem Film und der Theaterfassung als Grundlage.

„Ich würde wieder alles genauso tun“

Mehr als die schwarzen Möbel, eine Schauspielerin und einen Schauspieler braucht das Stück nicht. Die Bühne befindet sich inmitten des Publikums, das in zwei Halbkreisen das Geschehen umringt. Das Verhör ist die einzige Szene. Aber hin und wieder pausiert das Spiel für Rückblicke in Scholls Leben. Währenddessen erstarrt Mohr. Einmal stellt sie sich auf den Tisch und wirft das sechste Flugblatt der Weißen Rose im originalen Wortlaut ins Publikum. Ein anderes Mal atmet sie panisch und beruhigt sich summend mit einer Melodie, nachdem sie ihre Tat gestanden hat. Die Wechsel zwischen Verhör und Rückblick veranschaulicht die Schreibtischlampe. Wenn sie brennt, läuft das Verhör. Wenn sie dunkel ist, gibt es einen Rückblick.

Brüllend zum Geständnis: Hendrik Massute als Robert Mohr setzt Sophie Scholl im Verhör unter Druck. © Quelle: Joachim Giesel

Manchmal ist das Verhör eher ein Gespräch. Es kommt zu Diskussionen zwischen dem Polizisten und der Studentin. Hin und wieder übernimmt Scholl die Kontrolle und grinst Mohr selbstsicher an. Der Nazi zerreißt diese Situationen schließlich immer laut brüllend. Am Ende aber ist Mohr ruhig und Scholl entschlossen, für ihre Werte in den Tod zu gehen: „Ich würde wieder alles genauso tun.“

Das Publikum lässt den Applaus minutenlang nicht abklingen. Und Schauspielerin, Schauspieler und Regisseur hören nicht auf, sich zu verbeugen.

„Sophie Scholl – Die letzten Tage“ wird noch dreimal im Theater in der List gezeigt: am 17. Mai, 23. Mai und 31. Mai. Die Aufführungen sind für Schulklassen und starten jeweils um 10.30 Uhr.