﻿Schluss mit lustig mit Lindner: Till Reiners im Theater am Küchengarten

Hannover. „Ich habe ein Problem: Wie alle Comedians will ich unbedingt gemocht werden.“ Sagt Till Reiners, der Kabaretist aus der „heute Show“ oder der „Till Reiners’ Happy Hour“. Im Theater am Küchengarten (TaK) gibt er eine Vorpremiere zu seiner Show „Mein Italien“ – und springt dabei zwischen vielen Geschichten hin und her, die alle eines gemeinsam haben: Reiners’ Drang zu gefallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vom Publikum wird der Kabarettist offenkundig längst gemocht: Das kleine Theater in Linden ist an diesem Abend ausgebucht – und auch für die offizielle Premiere des Programms am 30. November im viel größeren Theater am Aegi gibt es bereits keine Karten mehr.

Bahnverspätung durch Bombenwarnung

Ins TaK kommt Till Reiners zu spät. Aufgrund einer Bombenwarnung beginnt seine Show etwa 30 Minuten später. Der 38-Jährige startet mit Gesprächen mit dem Publikum. Er wirkt spontan, sympatisch und hat einen blitzschnellen Humor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reiners führt die Gäste durch verrückte Geschichten aus dem Alltag eines Comedians. Er erzählt von peinlichen Momenten mit Freunden, von schrecklichen Tinder-Dates und vom Urlaub in Italien. In Schwierigkeiten bringt ihn dabei immer wieder der Zwang, gemocht zu werden. Dafür tut und sagt Reiners die verrücktesten Dinge. In Hannover wird er dafür gemocht: Es wird viel gelacht.

„Politiker sind wie Comedians, nur ohne Witze“

Eine immer wieder auftretende Figur ist Bundesfinanzminister Christian Lindner. Scheinbar kreuzen sich die Wege des Politikers und des Kabarettisten häufig: Reiners erzählt von Spaziergängen mit Lindner durch Kreuzberg sowie von Geburtstagspartys mit dem FDP-Politiker und Reiners linkem Freundeskreis – schwierige Situationen, die nur entstanden sind, weil beide nett zu einander sein wollten.

Lesen Sie auch

Erst am Ende der Show dreht sich der Wind. Der Comedian erzählt von einer Debatte mit Lindner, nach der er sich zum ersten Mal traute zu sagen: „Christian, ich mag dich nicht.“ Theoretisch bleibt der rote Faden der Show hier gespannt – Reiners muss doch nicht von jedem gemocht werden. Aber was will er damit sagen? Ist die Beziehung zum Politiker fiktiv oder hat sich alles so zugetragen? Ganz klar wird das noch nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hannover-Premiere von „Mein Italien“ ist am 30. November im Theater am Aegi – sie ist bereits ausgebucht. Für den nächsten Termin am 19. März 2024 im Aegi werden noch Karten verkauft.

HAZ