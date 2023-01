﻿Neues Album: Gelingt Michèl von Wussow mit „Narbenherz“ der Durchbruch?

Hannover. Raue Stimme, wilder Gitarren-Sound und Texte mit Tiefgang: Der hannoversche Sänger Michèl von Wussow veröffentlicht sein Debütalbum „Angst gegen Vertrauen“, und das deutsche Musikbusiness hört mit gespannter Aufmerksamkeit hin. Schickt sich da eines der aktuell größten Musiktalente der Stadt an, die ganz große deutsche Popbühne zu betreten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Auf einem sehr guten Weg“: Lob von Pop-Professor Peter Weihe

Von Wussow ist in Hamburg geboren und in Scharbeutz an der Ostsee aufgewachsen. Bei Lübeck um die Ecke. Man hört ihm die Herkunft und dass er „nordisch by nature“ ist immer noch ein bisschen an, wenn er mit einem lang gezogenen „Mooooooin“ grüßt oder sein Gitarrenspiel verniedlichend „Düdeln“ nennt. Zurzeit studiert der 27-Jährige von Wussow an Hannovers Musikhochschule Popular Music. Einer seiner hiesigen Professoren, Peter Weihe, hat von Wussow in Hamburg kennengelernt und nach Hannover gelockt. Schon im Sommer 2022 orakelte Weihe mit Blick auf seinen Studenten: „Das scheint auf einem sehr guten Weg zu sein.“

„Hauptsache, du bist glücklich“: Fotos aus von Wussows Familienalbum. © Quelle: Jimi Henning

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Narbenherz“ sticht aus dem Popgrundrauschen hervor

Jetzt erreicht dieser Weg ein Zwischenziel. „Narbenherz“ heißt das am Freitag, 13. Januar 2023, veröffentlichte Debütalbum. Zehn Songs, zehnmal deutschsprachiger Indie-Pop, die Akustikgitarre hart gespielt, drückende Drums, geradliniger Achtelbass, raue Stimme. Und die durchdringt nicht nur das allgemeine Deutschpopgrundrauschen, sondern geht leicht durch jede emotionale Rüstung. Wer von Wussow singen hört und seine Bewegungen dabei sieht, kann nur das Gefühl haben, da singt jemand um sein Leben. Darauf angesprochen nickt der Musiker und sagt lächelnd: „Das trifft es ganz gut. Bei mir gibt es nur 150 Prozent.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Songs aus dem Familienalbum – mit düsteren Seiten

Eindringlich, ehrlich, authentisch – das sind in diesem Genre inflationär gebrauchte Floskeln, aber bei von Wussow treffen sie bis an die Schmerzgrenze zu. Über seinen Trennungsvater, zu dem er seit früher Kindheit keinen Kontakt hat, singt er im Song „Berg“: „Du bist so kalt, ein Berg aus Eis. Hab keinen Halt mehr, doch will dass du weißt: Papa, ich hab dich nie erreicht.“ Und über die Mutter im Albumtitellied „Narbenherz“: „Wo alles schon zerbrochen ist, schlägt noch dein Narbenherz. Wie oft du aufgestanden bist, als wäre da kein Schmerz. Wenn das hier explodiert, flickst du es neu zusammen. Und alles, was zerbrochen war, wird ganz.“ Das musikalische Blättern im Familienalbum der von Wussows hat düstere Seiten mit hart kontrastierenden Schwarzweißfotos. Das ist teils echt finster – aber irgendwie zieht es nicht runter, sondern macht im Gegenteil sogar Mut.

Großer Auftritt im kleinen Schellfischposten

„Narbenherz“, das ist auch der Song, den Sängerin und TV-Moderatorin Ina Müller irgendwann gehört hat und an dem sie hängen geblieben ist. Weil von Wussow im Sommer noch ein von Insidern beachteter , aber kaum bekannter Musiker war, hatte Müller Mühe, ihn in Hannover aufzustöbern und zu ihrer Sendung „Inas Nacht“ im Hamburger Schellfischposten einzuladen. Hat dann aber doch geklappt. War natürlich nur ein kurzer, aber ein genialer Auftritt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Zu Gast bei Otto Waalkes Bühnenjubiläum

Im Lauf der vergangenen Monate hat sich der 27 Jahre alte Newcomer zunehmend einen Namen gemacht: Im September sang er dann zum 50-Jahre-auf-der-Bühne-Jubiläum von Otto Waalkes neben Udo Lindenberg, Jan Delay, Inga Rumpf, Annett Louisan Beatles-Klassiker wie „Come Together“.

Ausgerechnet „Come Together“. Das ist putzig, denn über diesen Song hat Helge Preuß, früherer Absolvent des hannoverschen Popstudiengangs eine bemerkenswerte Bachelorarbeit geschrieben. Inzwischen ist Preuß Produzent. Er hat Alben aufgenommen und in Form gebracht für Silbermond, Joris, Twenty One Pilots, Samu Haber, Max Prosa, Michael Patrick Kelly – und eben jetzt Michèl von Wussow.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelles Befindlichkeitsradar und zeitlose Reife

Die Zusammenarbeit von Preuß und von Wussow begann schon vor Corona. Vielleicht war es ein Segen, dass der pandemisch heruntergedimmte Konzertbetrieb ihnen umso mehr Zeit fürs Komponieren und Aufnehmen im Studio gegeben hat. Denn nun spiegeln sich auch in Songs wie „160 Zeichen“, „Toxisch“ und „Falls ich träum könnt’s realer nicht sein“ und eigentlich in dem ganzen Album einerseits die schraubstockgleich zwischen den Krisen eingespannte tagesaktuelle Befindlichkeit und andererseits irgendwie noch eine zeitlose Reife. Das sind keine Lieder für einen Sommer. Wer sich auf sie einlässt, der behält sie und nimmt sie auf dem Lebensweg ein Stück mit, bis sie vielleicht irgendwann einen schönen Platz im Oldie-Regal des Langzeitpopgedächtnisses erhalten.

Zurzeit ist von Wussow als Support von Sänger Pohlmann auf dessen Deutschlandtour unterwegs. Hannover steht einstweilen leider nicht auf dem Reiseplan. Bis zum nächsten Konzert hier in der Stadt bleibt Interessierten nur, sich das Album bei Streamingdiensten anzuhören. Hier zum Beispiel:

Hörproben: Das „Narbenherz“-Album in der Spotify-Playlist

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Technischer Hinweis: Wenn sie kein registrierter Spotify-Nutzer oder keine Spotify-Nutzerin sind, hören Sie hier jeweils einen Ausschnitt der Songs, der allerdings einen guten Eindruck gibt. Sie müssen sich dafür nicht anmelden oder die App installieren. Sollten Sie Spotify auf Ihrem Handy oder Tablet oder die Desktop-App auf dem Computer installiert haben, bringt Sie ein Klick auf den Titel der Playlist zur App, wo Sie die Songs in ganzer Länge hören können, während Sie zur Lektüre dieses Artikels zurückkehren.