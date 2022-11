﻿Coup fürs Wilhelm-Busch-Museum: Hunderte Werke von Volker Kriegel kommen nach Hannover

Ein Weihnachtsbaum im Wohnzimmer ist für viele unverzichtbare Tradition – bleibt das auch so in Zeiten hoher Inflation und dramatischer Energiepreisentwicklung? Auf den Weihnachtsbaumplantagen rundum Hannover wie etwa auf dem Backhaushof in Gilten herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb.