﻿Hausaufgaben für alle: Deine Freunde feiern Jubiläum in der Swiss-Life-Hall

Hannover. Die Anlage in der Swiss-Life-Hall ist leiser eingestellt als sonst. Nicht um Energie zu sparen, sondern um die Ohren der jungen Fans zu schonen, die im eigens abgesperrten Bereich direkt vor der Bühne zu den Beats von Deine Freunde abrocken. Die Band feiert ihr zehnjähriges Bestehen – und ist damit so alt geworden wie viele ihrer größten Verehrer.

„Wir freuen uns wieder hier zu sein“, ruft Rapper Lukas Nimscheck den 2000 Zuschauern entgegen. Schon im Sommer hatten sie zum Auftakt ihrer Jubiläumstournee auf der Gilde-Parkbühne in Hannover gespielt. Gerne würde Florian Sump – kurz Rapper Flo – jeden einzeln kennenlernen, sagt er: „Habt ihr so 35 Jahre Zeit?“. Deine Freunde präsentieren am Show-Nachmittag in der Konzerthalle ihre größten Hits. Zu Songs wie „Schokolade“, „Cheese“ oder „Quatsch mit Soße“ singen Eltern wie Nachwuchs gleichermaßen lauthals mit.

Deine Freunde nimmt Zielgruppe ernst

Ihre Musik kommt an. Wegen der „fetten Beats“. Aber auch, weil sie ihre Zielgruppe – die Fünf- bis Zwölfjährigen – in jedem Song ernst nehmen. Ihre Angst vor „Hausaufgaben“, grässlichen Fabelwesen und leidvollen Enden der „ach so pädagogisch wertvollen Märchen“. Und wenn sie die Kids in „Deine Mudder“ auffordern, ihren Müttern mal für alle Mühen zu danken, erobern sie auch deren Herz. „Ihr seid immerhin die, die unsere Fans machen“, scherzt DJ Markus Pauli.

„Quatsch mit Soße“: Deine Freunde in der Swiss-Life-Hall. © Quelle: Katrin Kutter

Die 90 Minuten Nachmittags-Show sind schnell rum. Zwischen den Songs wird aus dem Nähkästchen über Erfahrungen aus zehn Jahren Bandgeschichte geplaudert und Stopptanz mit dem Publikum gespielt. Beim Quiz „Wie gut kennt ihr die Band?“ geben Rapper Flo und Lukas Nimscheck dann zu, gerne emotionale Powerballaden in Kopfstimme zu singen. Selbstironisch und unter schallendem Gelächter des Publikums geben sie dann „My Heart will go on“ des Titanic-Soundtracks zum Besten, immer wieder unterbrochen durch DJ Markus Pauli, der ein dröhnendes Schiffshorn vom Band spielt.

Von Jakob Spruck