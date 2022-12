﻿Ein Wimmelbild für die Ukraine aus Hannover

Ein heiles Bild von Kiew hat der hannoversche Comickünstler und Bernd Natke erschaffen und druckt es als Poster. Der Verkaufserlös geht an die Ukraine-Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes.

Hannover. Bernd Natke sah die Bilder vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und ihm war klar: „Ich will etwas tun – nach meinen Möglichkeiten.“ Also tat der hannoversche Comickünstler und Illustrator, was er am besten kann: Er zeichnete, ein Bild der Hauptstadt Kiew, bunt und lebendig. Es soll nun als Poster gedruckt werden; der Verkaufserlös geht zugunsten der Ukraine an das Deutsche Rote Kreuz.