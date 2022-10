﻿Marco Goecke erhält Deutschen Tanzpreis 2022

Hannover. Fieberhaft, vibrierend, voller Kraft und voller Ideen, der Jury war schnell klar, dass Marco Goecke den Tanzpreis 2022 bekommen muss. Hannovers Ballettchef erhielt den wichtigsten deutschen Tanzpreis (neben dem freien Berliner Choreografen Christoph Winkler) bei einer Gala im Essener Aalto-Theater.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Star vom hannoverschen Staatsballett

Eine Gala, die auch von Marco Goecke maßstabsetzend eröffnet wird – mit seinem Stück „Tué“, das typisch für den nicht nur an diesem Abend gefeierten Tanzstil ist, dieses Flatternde, Elektrisierende, diese Energie, die auch abrupt in unendliche Zärtlichkeit umschlagen kann. Für das Solo hat Goecke seinen Star Lilit Hakobyan vom Staatsballett mitgebracht. Das Publikum mit vielen Vertretern aus Deutschlands Tanz-Elite feiert diesen Auftakt mit vielen Bravos.

Kraftvoller Tanz: Marco Goecke ist mit seinem „Midnight Raga“ im Essener Aalto Theater. © Quelle: Ursula Kaufmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Marco verspürt Vibes, Stimmungen besser als jeder andere“, meint Reid Anderson in seiner Laudatio. Der Chef des Stuttgarter Balletts findet, Goeckes Schöpfungen „wirken wie auf einem anderen Planeten entstanden. Strahlen und Spritzer aus Persönlichem und Leidenschaft, die aus dem endlosen Universum des Hirns aufgefangen wurden“.

Magisch, mysteriös, mythisch

Und das kann man auch an der zweiten Arbeit sehen, die Goecke mit nach Essen gebracht hat. Sein Duo „Midnight Raga“ nach indischen Klängen von Ravi Shankar, das von Rosario Guerra Louis Steinmetz hinreißend getanzt wird. Die Mitternacht, das Dunkle, das ist es, was Goecke fasziniert und was auch von der Jury als bemerkenswert herausgehoben wird. Manches wirke, so Reid Anderson, „mehr wie ein Alptraum voller eigener schlimmster Ängste“. Und das sei Goecke: „Magisch, mysteriös, mythisch, minimal, ein Tanzpopstar.“

Ein Popstar, so beschreibt Goecke in einem Einspieler sein Erfolgsgeheimnis, der so „unerwachsen wie möglich“ in seine Proben geht. Seine Tänzer seien seine „Spielkameraden“.

Das ist dann schon ein Unterschied zum Mitgewinner Christoph Winkler, der sich selbst weniger als Choreograf, sondern als „Ermöglicher“ sieht, der die Tänzer und Tänzerinnen selbst in den Mittelpunkt stellt, die sich dann schöpferisch einbringen sollen – in seinen Arbeiten, die sich aktueller Themen annehmen wie Altersarmut und Faschismus.

Lebenspreis für Reinhild Hoffmann

Ein große Choreografin, die Tanzgeschichte geschrieben hat, wird dann für ihr Lebenswerk geehrt: Reinhild Hoffmann („Zeche eins“) erhält den Tanzpreis für ihren Mut und ihre Standfestigkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und das nötigt auch Marco Goecke Respekt ab, der sich für seinen Preis bedankt, „weil er mir Kraft gibt, gerade auch in diesem Zeiten zu arbeiten ... und weiterzumachen, bis ich auch einen Lebenspreis bekomme.“

Von Henning Queren