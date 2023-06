﻿Fotostudierende zeigen ihre Arbeiten im öffentlichen Raum

Hannover. Es geht um Identität, Mut und Liebe. „Identity, Courage, Love“ ist eine Pop-up-Ausstellung, die derzeit an vier Standorten im Stadtgebiet – Bahnhofsvorplatz, Leibnizufer, Galeria und Küchengarten – zu sehen ist. 35 Studierende des Studiengangs „Visual Journalism and Documentary Photography“ der Hochschule Hannover geben dort Einblicke in ihre Arbeiten.

Die Hängung ist so urban wie die Umgebung: Die Fotos sind übergroß auf Planen gedruckt, diese wurden an Bauzäunen befestigt. Die Themen reichen von sexueller Orientierung bis zu Nachhaltigkeit, von der Familie bis zur Flucht. Die Ausstellung ist eine Kooperation des Fotostudiengangs und der Fotobus Society, einem unabhängigen Projekt für alle Studierende der Fotografie. Sie ist bis Sonntag, 25. Juni, zu sehen.

