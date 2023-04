﻿Hannovers Hardrock-Band Fair Warning trauert um ihren Gitarristen Helge Engelke

Hannover. Die 90er waren das Jahrzehnt von Fair Warning. Die Band aus Hannover feierte in Japan riesige Erfolge, ging zusammen mit den US-Rockern von Giant auf eine Europa-Tournee und durfte sich sogar in das Goldene Buch der Stadt Hannover eintragen. Jetzt trauert die Gruppe um ihren Gitarristen Helge Engelke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Todesursache war offenbar Darmkrebs

Auf der Facebookseite von Fair Warning heißt es: „Mit großer Trauer und schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass unser lieber Freund und Gitarrist Helge Engelke gestern, am 28. April 2023, unerwartet von uns gegangen ist.“ Grund ist offenbar eine Krebserkrankung, die erst kürzlich diagnostiziert wurde. „Er starb im Krankenhaus an der Folgen eines Dickdarmtumors, der erst zwei Tage zuvor entdeckt worden war“, heißt es in dem Beitrag dazu.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Band, zu der auch Sänger Tommy Heart, Bassist Ule W. Ritgen, Gitarrist Andy Malecek und Schlagzeuger CC Behrens gehörten, ein Schock. „Für uns alle ist dies ein großer Verlust, sowohl als Freund und Kollege, als auch als hochbegabter Künstler, immer voller großartiger neuer Ideen und Konzepte. Wir werden ihn sehr vermissen“, heißt es in dem Fair-Warning-Beitrag.

Gute Zeiten: Die Band Fair Warning während einer ihrere Tourneen in Japan, wo die Musiker aus Hannover ihre größten Erfolge gefeiert hatten. Links im Bild: Der verstorbene Helge Engelke. © Quelle: Tom Junkersdorf

Trauer bei Musikerkollegen

Auch unter Musikerkollegen löste die Nachricht Bestürzung aus. So sagte etwa Ossy Pfeiffer: „Du warst ein Original, eloquent und wortgewandt. Nun bist du fort. Einfach so – zack – weg! Die Erinnerung, Deine Musik und Dein Charme bleiben für immer.“ Helge Engelke hinterlässt eine Frau und eine Tochter.