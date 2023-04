﻿Spurensuche: Diese Fotos zeigen hannoversche Kolonialgeschichte

Hannover. Zwei Hocker stehen auf einem Transportwagen. Die Sitzflächen sind mit genietetem Leder überzogen. Die Füße sind – Füße. Elefantenfüße. Echte. Hin- und Hergerichtete. Der Transportwagen verrät, dass diese Hocker nicht als Hocker genutzt werden, sondern dokumentieren sollen. Eine Zeit. Und eine Haltung. Zusammengenommen also Geschichte. Deutsche Kolonialgeschichte. Der Fotograf Kai Löffelbein hat sich auf die Spuren deutscher Kolonialvergangenheit in Hannover gemacht und ist für diese Arbeit mit dem Stipendium des Programms „Hannover Shots“ ausgestattet worden. Nun sind die Ergebnisse seiner Recherche unter dem Titel „Echo Echo – Hannover kolonial“ vier Wochen lang in der Galerie für Fotografie (GaF) in der Eisfabrik Hannover zu sehen.

Völkerschauen und exotisierendes Afrika-Bild im Zoo

Die Elefantenfuß-Hocker stehen in der Asservatenkammer des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, der sich um die Einhaltung des Artenschutzabkommens kümmert und diese Exemplare, wie Löffelbein erklärt, vom Sohn eines Großwildjägers bekommen habe, der sein „Afrika-Zimmer“ aufgelöst habe. Solche Kontakte seien für seine Arbeit wichtig gewesen.

Kai Löffelbein. © Quelle: Villegas

Hannover war vielleicht nicht das Zentrum des deutschen Kolonialismus, trotzdem fanden sich im Verlauf der Recherche zahlreiche Spuren einer kolonialen Vergangenheit: Spuren, die zum Kolonialherrn Rudolf von Bennigsen führten (wobei die Straße am Maschsee nach dessen Vater benannt ist), ins Tiermuseum Alfeld, ins „Afrika-Viertel“ in Hannover-Badenstedt und in den Zoo. Hier fand der Fotograf gleich zwei Ansätze: „Zum einen hat auch der Zoo Hannover die sogenannten Völkerschauen organisieren lassen, da die Alfelder Tierhandelsunternehmen Reiche und Ruhe nicht nur Tiere, sondern zunehmend auch Menschen ,importierten’, weil sich damit Geld verdienen ließ.“ Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, das pittoreske, exotisierende Afrika-Bild im Zoo von heute, das das Publikum mit dem Boot durchqueren könne, zu hinterfragen und die gesellschaftliche Diskussion, die längst im Gang sei, konsequent weiterzuführen.

Fotograf reist nach Namibia

Im Landesmuseum fand Löffelbein neben anderen Exponaten unter anderem Holzschnitzereien aus dem „Kaiser-Wilhelms-Land“, wie der vom Deutschen Reich kolonialisierte Teil Neuguineas von 1884 an 35 Jahre lang hieß. Ein Foto eines in einer Holzkiste verwahrten Denkmals stammt aus Hamburg. Es ist das Standbild des Kolonialgouverneurs Hermann von Wißmann, nach dem bis 2009 auch eine Straße in Hannovers Südstadt benannt war, die heute immer noch Wißmannstraße heißt, aber nun nach dem im KZ getöteten Kommunisten Hermann Wißmann.

Kunst aus dem heutigen Papua-Neuguinea im Landesmuseum, Kranzschleife in Namibia. © Quelle: KaiLöffelbein

Die Straßen des Badenstedter „Afrika-Viertels“ sind ebenfalls Teil der Ausstellung. Vor allem jungen Menschen sei oft nicht klar, warum ihre Straße nach einem afrikanischen Land benannt sei, sagt Löffelbein. Im vergangenen Jahr reiste der Fotograf Kai Löffelbein auch in die ehemalige Kolonie „Deutsch-Südwestafrika“, um dort ebenfalls nach Spuren zu suchen und ihre Geschichte zu spiegeln. Auf den schwarz gerahmten Bildern findet sich unter anderem das Hotel Deutsches Schützenhaus in Keetmanshoop im Süden Namibias, wo immer noch eine Fahne des „Krieger-Vereins“ in den Farben Schwarz-Weiß-Rot an der Wand hängt.

Die Ausstellung wird am Mittwoch, 5. April, um 19 Uhr in der GaF, Seilerstraße 15d, eröffnet. Gastredner ist Oberbürgermeister Belit Onay. Die Schau ist bis zum 30. April zu sehen, donnerstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr.