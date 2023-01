﻿Stadtkantor und Marktkirchenorganist: Manfred Brandstetter ist tot

Der Kirchenmusiker Manfred Brandstetter hat während der beinahe 30 Jahre seiner Amtszeit als Organist und Kantor an der Marktkirche in Hannover Maßstäbe gesetzt. Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren gestorben.

Hannover. Fast drei Jahrzehnte lang hat Manfred Brandstetter das hannoversche Musikleben geprägt. Von 1967 bis 1995 war er Organist und Stadtkantor der Marktkirche. Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist Brandstetter in der Silvesternacht gestorben. Er wurde 93 Jahre alt.

Geboren wurde Brandstetter am 26. Dezember 1929 in Nürtingen. Er studierte in Stuttgart und Esslingen und kam über erste berufliche Stationen in Lübeck und West-Berlin 1967 nach Hannover. Der wichtigste Grund für den Wechsel an die Leine sei die Orgel der Marktkirche gewesen, hat er später gesagt: Das 1954 gebaute Instrument mit seinen vier Manualen entsprach damals dem neuesten Stand der Technik.

Aufblühendes Chorleben

Brandstetter hat das Orgelspiel stets als Kern seiner Arbeit in der Marktkirche begriffen – er war ein treuer Diener dieser Königin der Instrumente. Gleichwohl hat er eine Konzertreihe mit abwechslungsreichem Programm initiiert, die bis heute läuft. Außerdem hat er sich um das Wiederaufblühen des Chorlebens verdient gemacht. Der nach dem Krieg gegründete Bachchor fand unter seiner Leitung zu alter Form zurück. Nach 20 Jahren an der Spitze des Ensembles gab er die Leitung 1986 auf eigenen Wunsch in jüngere Hände. Seither leitet Jörg Straube den Bachchor.

Ein Leben für die Kirchenmusik: Manfred Brandstetter 2019 an der Orgel in seinem Haus in der Wedemark. © Quelle: Navid Bookani

Als Organist und Organisator blieb Brandstetter bis zu seiner Pensionierung 1995 sehr aktiv. Ein Jahr später übernahm der heutige Marktkirchenorganist Ulfert Smid seine Aufgaben. Dazu gehörte auch die Planung für einen Neubau der Orgel. Das einst so attraktive Instrument hatte seinen Glanz da schon verloren. Konzerte gab Brandstetter noch bis ins hohe Alter. „Wenn man Kirchenmusik macht“, hat er einmal gesagt, „muss man besessen sein.“

Am Sonnabend, 28. Januar, 18 Uhr, gibt es in der Marktkirche eine Gedenkfeier für Manfred Brandstetter. Natürlich erklingt dabei auch Orgelmusik: Max Regers Choralfantasie „Wie schön leuchtet der Morgenstern“.

Von Stefan Arndt