﻿„Er ist am Boden zerstört“: Hannovers Opern-Intendantin zur Entlassung von Marco Goecke

Hannover. Die Trennung ist vollzogen: Opernintendantin Laura Berman (64) im Interview über die Person Marco Goecke, das Verzeihen und ob es noch weitere Zusammenarbeiten geben kann.

Frau Berman, wie geht es Ihnen im Moment?

Ich stehe immer noch unter Schock. Das gilt auch für die Ballettcompagnie und unser gesamtes Team hier in der Oper. Das hat unglaubliche Wellen geschlagen, und das bestmöglich zu bewältigen, beschäftigt mich rund um die Uhr. Ich hatte insofern noch keine Zeit darüber richtig nachzudenken und zu reflektieren, was das eigentlich mit mir macht.

Wann haben Sie zuletzt mit Marco Goecke gesprochen? Es gab Infos, dass er gegenüber der Oper abgetaucht sei?

Von Angesicht zu Angesicht zuletzt am Mittwoch. Ich hatte an dem Sonntag nach dem Übergriff mehrfach mit ihm telefoniert. Dann war es ein paar Tage schwierig, aber jetzt sind wir wieder im persönlichen Austausch.

Wie ist das persönliche Gespräch mit Marco Goecke dann verlaufen?

Er hat sich sofort am Sonntag am Telefon auch bei mir entschuldigt. Das persönliche Gespräch am Mittwoch fand gemeinsam mit unserem Verwaltungsdirektor Jürgen Braasch statt. Es war ein sehr gutes Gespräch, und Marco Goecke hat natürlich eingesehen, dass wir uns trennen müssen – in gegenseitigem Einvernehmen.

Marco Goecke © Quelle: Christophe Gateau

„Ich konnte das alles nicht glauben“

Warum keine fristlose Kündigung?

Das wäre keine rechtlich belastbare Lösung gewesen. Eine fristlose Kündigung kann angefochten werden, es kann zu einem komplizierten Prozess kommen, der dann die öffentliche Hand Geld kostet.

Auf Instagram hat Marco Goecke seine Handlung verteidigt. Sieht er die Notwendigkeit der Trennung ein?

Ja. Es ist ihm klar und er ist am Boden zerstört.

Kommen wir zu dem besonderen Abend, wann hatten Sie von der Kot-Attacke erfahren?

Meine Pressesprecherin hatte mich gleich danach angerufen. Ich konnte das alles nicht glauben. Wie haben Wiebke Hüster in den Intendanztrakt gebracht und uns um sie gekümmert. Wir haben uns bei ihr persönlich entschuldigt und das sofort öffentlich gemacht, auch für unser Publikum, das möglicherweise Zeuge des Vorfalls war. Die Polizei war dann im Haus, um Marco Goecke zu vernehmen. Auf der Premierenfeier habe ich das Gespräch mit den Tänzerinnen und Tänzern und dem anwesenden Publikum gesucht.

„Ein Teil vin ihm hat einfach funktioniert“

Auf manche Besucherinnen und Besucher wirkte es geradezu zynisch, dass Marco Goecke nach dem Vorfall noch zum begeisterten Schlussbeifall auf die Bühne kam. Haben Sie eine Erklärung?

Hinter der Bühne ist er zusammengebrochen. Es war gleichzeitig Premiere, und er war meines Erachtens extrem durcheinander. Ein Teil von ihm hat einfach funktioniert und seinen Job gemacht, the Show must go on.

Hätten Sie das nicht unterbinden müssen?

Ich war nicht Zeuge des Vorfalls. Eine Anzeige war gestellt, aber ich musste mir erst einmal Klarheit verschaffen, was da überhaupt passiert ist. Mir ging es darum, die Premiere erst einmal zuende zu bringen – auch für das Publikum, die Compagnie und die Gastchoreografen.

Was haben Sie Wiebke Hüster, der von der Kot-Attacke betroffene Journalistin, gesagt?

Wir haben ihr das allergrößte Bedauern ausgesprochen und ganz praktisch geholfen.

Stehen Sie mit Wiebke Hüster noch in Kontakt?

Im Moment nicht.

Ein Mann von großer Verletzlichkeit

Wussten Sie, dass Wiebke Hüster kommt?

Ja. Und ich wusste, dass es Marco Goecke sehr beschäftigt hat, dass sie kommt. Ich hatte befürchtet, dass es zu einer Auseinandersetzung kommt, habe aber höchstens mit einem lauten Wortgefecht gerechnet. Ich hatte vorher erfolglos versucht, ihn dazu zu bringen, dieser Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen.

Sehen Sie diese Attacke als einen Angriff auf die Freiheit der Kritik, der Presse?

Nein.

Und wie fanden Sie den Artikel von Frau Hüster?

Ich hatte das Gefühl, da soll ein Keil zwischen Marco Goecke und die Staatsoper Hannover getrieben werden.

Wir würden Sie Marco Goecke beschreiben?

Als sehr empathischen und auch rücksichtsvollen, humorvollen Menschen, beeindruckend kreativ, mit einer großen Verletzlichkeit.

Und dann das?

Was mir bis heute unerklärlich ist. Es beschäftigt mich sehr, was es braucht, um solch einen empfindsamen Menschen zu so etwas zu treiben.

Das Ergebnis?

Ich weiß es nicht. Vielleicht so viel: Ich habe mit vielen Künstlern zusammengearbeitet – und auf vielen liegt ein unfassbarer Druck, heute noch sehr viel mehr als noch vor einigen Jahren.

„Wir haben eine wunderbare Freundschaft“

Wie erleben Sie die Reaktionen von außen?

Da ist alles dabei: Kritik, Lob, Beschimpfung ... Auch von Menschen, denen aggressive Handlungen im öffentlichen Raum einfach Angst machen. Ich bekomme sehr viel Mitgefühl von Kollegen, denn Marco Goecke hat dem Haus einen riesigen Schaden zugefügt.

Sie hatten eine freundschaftliche Verbindung mit Marco Goecke, wie tief sind Sie enttäuscht?

Wie haben eine wunderbare Freundschaft. Ich habe großen Respekt vor ihm als Künstler und seinem bisherigen Wirken als Ballettdirektor – wir haben sehr gut mit ihm zusammengearbeitet.

Können Sie ihm verzeihen?

Ja, auf der Freundschaftsebene.

Die Tat vom Künstler trennen

Wie wird es mit der Ballettcompagnie weitergehen?

Ich finde es ungeheuer wichtig, sie zusammen zu halten. Mir ist klar, dass viele Tänzerinnen und Tänzer nur wegen Marco Goecke nach Hannover gekommen sind. Die Compagnie ist schon selbst zu einem Kunstwerk geworden.

Werden die Goecke-Stücke auf dem Spielplan bleiben?

Ja, absolut. Ich finde es sehr wichtig, die einzelne Tat des Menschen Marco Goecke von seiner Arbeit als Künstler zu trennen. In der nächsten Spielzeit war ohnehin kein neues Ballett mit ihm geplant.

Gibt es Abo-Kündigungen wegen des Vorfalls?

Am Montag danach hatten wir etwa zehn Anrufe, die sich negativ geäußert haben. Einige Kundinnen und Kunden haben ihre Ballettkarten gegen andere Vorstellungen getauscht.

Können Sie sich vorstellen, noch einmal mit Marco Goecke zusammen zu arbeiten?

Ich möchte es nicht ausschließen. Er wird ein großartiger Künstler bleiben.

Können Sie jetzt noch unbeschwert den Opernball feiern?

Was heißt in diesen Zeiten schon unbeschwert. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr lange darauf.