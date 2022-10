﻿Ariane Matiakh dirigiert Hannovers Staatsorchester

Hannover. So schön kann der „Winterhimmel“ klingen: Eine zarte Melodie der Piccoloflöte, grundiert von geheimnisvollen Streicherwogen, dazu feine Harfenglissandi – die finnische Komponistin Kaija Saariaho weiß, was in ihrem Zehnminutenstück „Ciel d’hiver“ aus der Klangchemie großer Spielvereinigungen herauszuholen ist. Das Staatsorchester im gut besuchten Opernhaus ist dann schon gefordert, diese Klangdelikatessen mit viel zartem Spielwerk ungeschmälert umzusetzen – was im zweiten Abo-Konzert über die Maßen gut gelingt.

Gepflegte Interpretation mit Grieg-Konzert

Eine Dirigentin steht am Pult: Ariane Matiakh liefert ihr Meisterstück beim Hauptwerk des Abends ab, der zweiten Sinfonie von Jean Sibelius. Vorher gibt es aber noch das Klavierkonzert von Edvard Grieg, das Solist Saleem Ashkar eher in gepflegter Mittellage und unproblematisch abliefert, kein Virtuosengedonner à la Michael Ponti, kein Klangzauber wie Rubinstein, es wird nicht übermäßig aufgetrumpft. Was dann allerdings per Orchester umso mehr passiert – und passagenweise dem Klavier die Schau stiehlt. Zur ganzen Interpretation passt auch die Zugabe, die „Träumerei“ von Schumann in verhaltenem Tempo.

Dann aber. Was für ein Sibelius, vorwärts drängende Tempi, als wenn das Vivacissimo des dritten Satze für die gesamtes Sinfonie gilt, dazu starke Orchesterfarben. Bei den kraftvollen Einsätzen stampfen die Pfennigabsätze aufs Dirigentenpult, Arine Matiakh treibt der Sinfonie jede Folklore und Gefühligkeit so aus, wie es weiland vielleicht noch George Szell gemacht hat.

Sibelius mit Kraft und Rasanz

Das hat Klasse, wie hier die Freude an purer sinfonischer Prachtentfaltung nicht nur im vierten Satz mit seinen Aufgipfelungen in der Schlusskurve gefeiert wird – Hannovers Blechbläser spielen sich dabei in eine höhere Liga. Der dritte Satz kommt mit bemerkenswerter Rasanz, die unter Hochspannung stehenden Ruheabschnitte werden klar abgesetzt.

Tolle Leistung, hier will jemand mal die Qualität des hannoverschen Staatsorchesters austesten – und das geht mit. Der Schlussjubel ist entsprechend, die französische Dirigentin lenkt den Applaus auf einzelne Orchestergruppen wie Bläser und tiefe Streicher und wird vom Publikum mit Bravos bedacht.

Von Henning Queren