﻿Fotos von der Platte: Birgit Streichers Bilder von DDR-Architektur bei Feinkunst

Hannover. Alles nur Fassade, und was für eine. Riesige Formate, die wie Fotos von überdimensionalen Setzkästen aussehen, in denen sich auf ganz besondere Weise Menschenleben, Schicksale und sogar deutsche Geschichte versammeln. Es sind Plattenbauten: „Standbilder“ heißt die überwältigende Ausstellung der hannoverschen Fotografin Birgit Streicher bei „feinkunst e.V.. Sie hat in einem Jahrzehnte umfassenden Konzept diese typische Architektur in der ehemaligen DDR abgelichtet.

Die Platte als Kunst: Foto mit dem Titel „Wismarer Straße“ aus der Reihe „Standbilder“ von Birgit Streicher. © Quelle: Birgit Streicher

„Mich haben diese Strukturen einfach fasziniert“, so Birgit Streicher, die 15 ausgewählte Gebäude in einem festen Turnus in der Gegend rund um Berlin herum seit 1996 mit einer großen Linhof-Kamera fotografiert hat – immer vom gleichen Standpunkt aus, zur jeweils gleichen Jahres- und Uhrzeit, handwerklich perfekt, hier stimmen alle architektonischen Dimensionen und Perspektiven.

Das Wohnzimmer für draußen

Das detailreiche Großformat ermöglicht dem Betrachter, sich in den Aufnahmen zu verlieren: Manche der Balkons wirken wie nach außen gestülpte Wohnzimmer, sind entsprechend möbliert, andere wie Vorratskammern oder Abstellräume. Und häufig ganz individuell farblich gestaltet, sodass sich abenteuerliche Fleckenmuster ergeben, das war in der DDR immerhin erlaubt.

Im Zentrum stehen hier vier Ansichten aus Frankfurt/Oder. Die Fassade macht im Verlauf der Jahre eine verhaltene Metamorphose durch, ein reizvoller Vergleich der Details, ob da Mieter gewechselt haben oder irgendjemand mit der Farbwahl nicht zufrieden war. Nur in der Gesamterscheinung bröckelt es und wird vergleichsweise schäbiger. 1996, 2001, 2006 und dann 2013, ratatazong, weg ist der Balkon, keine Platte mehr, alles leer. Auf dem letzten Foto der Reihe ist nur noch eine grüne Wiese zu sehen.

Ein Altar für Hannes

Die Ausstellung ist der vierte Teil der Reihe „Companions HMM“, die sich Mitstreitern des Künstlers Hannes Malte Mahler (1968-2016) widmet. Und der kommt hier auch vor, in Form eines schönen Altars aus Bildern – in einem kleinen Abteil so geordnet wie wertgeschätzte Familienfotos, Ansichten aus dem gemeinsamen Atelier von Birgit Streicher und Hannes Malte Mahler. Noch im Angebot: einige Innenansichten („Küchenfee“) und der Blick in den Himmel über Hannover: die versammelten „Pandemic Nights“ aus der Zeit des Lockdowns.

Bis zum 5. November bei „feinkunst e.V.“ (Roscherstraße 5).

