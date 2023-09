﻿Konzertveranstalter Achim Brandau stirbt mit 65 Jahren

Hannover. Wenn man Achim Brandau traf, war da immer zuerst dieses Lachen. Es bahnte sich den Weg aus der Tiefe seines Körpers und seiner Seele, breitete sich über sein ganzes Gesicht aus und schloss das Gegenüber ein wie eine Umarmung. Tief klang es, herzlich und vergnügt. Und man konnte es erleben bei den Tausenden Konzerten, die Brandau in Hannover veranstaltet hat, und den Hunderten, die er auch noch nach seinem Schlaganfall besuchte, als er längst nicht mehr sprechen konnte. Nun ist Brandau, Gründer der hannoverschen Konzertagentur Living Concerts und einer der prägenden Veranstalter dieser Stadt, im Alter von 65 Jahren gestorben.

Es gab eine Zeit in Hannover, insbesondere in den 90ern, in der man nur Brandaus Geschmack folgen musste, um die interessanteste Musik auf dem Markt zu hören. Seine ersten Sporen verdiente er sich im Leine-Domicil gegenüber der Markthalle. Das M.A.D., ein Punk- und Hardcoreschuppen in einem Hinterhofkeller an der Georgstraße, war der nächste Schritt, das Musiktheater Bad in Herrenhausen ein weiterer.

Hauptsache, handgemacht

Brandau veranstaltete Festivals für viele Tausend Leute und betrieb doch immer wieder Graswurzelarbeit. Die lokale Szene lag ihm am Herzen, und die war in den 90ern mit Bands wie Fury in the Slaughterhouse, Terry Hoax, The Jinxs oder The Toasters sehr aktiv. Unter seiner Führung wurden die 1.-Mai-Feiern im Bad zu einer Institution, die heute das Kulturzentrum Faust pflegt. Durchaus massentaugliche Künstler wie Helge Schneider und Götz Alsmann spielten dort ebenso vor großem Publikum wie die Schreckgestalten von GWAR und Nina Hagen. Sein Herz schlug für Coppelius genauso wie für Clueso. Hauptsache, handgemacht.

Und wenn gerade mal wieder – im Hannover der Vergangenheit durchaus üblich – ein Veranstaltungsort wegen Lärmbeschwerden geschlossen wurde, improvisierte Brandau fröhlich, installierte im Flohcircus den Beatclub und in der Mehlstraße das M.A.D on Tour. Man muss nicht einmal dabei gewesen sein, um sich vorzustellen, wie es war, als 1993 die US-Hardcoreband NOFX in der Altrockinstitution Flohcircus oder die britischen Elektropunks Carter and the unstoppable Sexmachine im Country-Refugium Nashville spielten – unvergesslich. 1999 gründete er schließlich die Agentur Living Concerts, heute nach Hannover Concerts der zweitgrößte Veranstalter der Stadt.

Stullen für die Bands

Dass Brandau Konzerte organisieren würde, war beileibe nicht ausgemacht. Er hatte Geisteswissenschaften studiert, Germanistik im Hauptfach, Vergleichende Literaturwissenschaft als Schwerpunkt. „Berlin Alexanderplatz“ als Jahrhundertroman von Alfred Döblin und als Verfilmung von Rainer Werner Fassbinder war das Thema. Aus seinem Traumjob beim Kommunalen Kino wurde nichts wegen der Frauenquote. Also besann er sich auf seine andere große Liebe, das Livegeschäft.

Er verschrieb sich ihm mit Haut und Haaren. In jener Kemenate in der Südstadt entstanden nicht nur Liveprogramme, sondern auch die dazugehörigen Pressetexte und Plakate. Platten und Musikkassetten wurden für die Journaille gepackt, Stullen für das Bandcatering geschmiert.

Ein autarker Geist

Brandau war ein Genießer. Der begeisterte Griechenlandurlauber kochte das beste Stifado der Stadt und mit seinem Notfallessen – Fusilli und Gouda zum Überbacken waren immer da – ein überaus wirksames Katerfrühstück. Im kreativen Chaos seiner 90er-Jahre-WG konnte man inmitten von unvorstellbaren Mengen an Büchern und Schallplatten nächtelang die gesamte Kultur-, Pop-, Film- und Menschheitsgeschichte diskutieren. Das Aufräumen überließ er gerne der oder dem aktuellen Mitwohnenden. Da war ja immer noch ein Projekt, das angeschoben, ein Festival, das erfunden, eine Band, die der Öffentlichkeit schmackhaft gemacht werden musste.

2010 die große Zäsur. Brandau erlitt zu Hause einen Schlaganfall. 24 Stunden lag er in seiner Wohnung, bis er gefunden wurde. Brandau war seither massiv gelähmt. Das Sprachzentrum erlitt Schäden. Viel mehr als „Ja“ und „Nein“ brachte der Mann, der so gerne sprach, nicht mehr zustande. Noch immer fuhr er zu Konzerten, doch das Geschäft bei Living Concerts übernahmen Erik Gutsche und Dirk Sadlon.

Im Jahr 2016: Achim Brandau mit seiner Schwester Ulrike Brandau. © Quelle: Rainer Surrey

Brandau blieb autark, ein freier Geist, auch sperrig, unbedingt eigenständig. Zuletzt lebte er betreut in einer Wohnung in der Nordstadt nahe der Uni-Mensa und malte viel. Auch wenn die Konzertbesuche in und nach der Corina-Pandemie seltener wurden, kullerte er doch noch regelmäßig mit seinem elektrischen Rollstuhl zu Veranstaltungen im geliebten Musikzentrum.

Am 16. August war er dort noch beim Konzert von Prong und Waltari, Hardcore und Postpunk aus New York und Finnland. „Das war genau sein Ding“, sagt Sadlon. Am 19. Oktober würden ja noch Canned Heat und Ten Years After in Hannover spielen, Lieblingsbands von Brandau. „Schade, dass er das nicht mehr erleben kann.“ Man kann sicher sein, da wäre es wieder, dieses Lachen: herzlich und laut und aus der Tiefe des Herzens.

Es wird fehlen.

