﻿Zwischen Schwarz und Weiß: Elbsegler aus Hannover veröffentlicht „Sommer 74“

Toller Gitarrenpop aus Hannover: Der Songwriter, der nur unter seinem Künstlernamen Elbsegler in Erscheinung tritt, hat mit „Sommer 74“ sein zweites Album vorgelegt.

Hannover. Klaus Voormann hat das Cover gestaltet. Der Klaus Voormann, jener Grafiker und Beatles-Freund, der schon deren legendäres "Revolver"-Cover collagierte. Für einen lebenslangen Beatles-Fan wie den hannoverschen Songwriter, der sich Elbsegler nennt, kann es kaum etwas Größeres geben. Und so sieht man ihn nun auf "Sommer 74" (Timezone Records) in feiner schwarzweißer Grafik in seiner Welt fischen, symbolisiert durch jene Mütze, der er seinen Künstlernamen entlieh und die auch John Lennon so gerne trug.

„Ich habe ihm ganz altmodisch einen Brief geschrieben und mein erstes Album dazugelegt“, erzählt Elbsegler. „Zwei Tage später kam die Antwort – per Mail. Voormann schrieb, er würde mich gerne unterstützen.“ Der Erstling, „Fluss Stadt Land“ erschien vor vier Jahren, ein außergewöhnlich reifes Werk für ein Debüt, was sich freilich damit erklären lässt, dass Elbsegler zu dem Zeitpunkt auch schon 43 Jahre alt war.