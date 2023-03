﻿Student Jonas Kakó beim World Press Photo Award ausgezeichnet

Preiswürdiges am Wegesrand: Für ein Foto von Imkern in der Wüste Arizonas ist der hannoversche Fotostudent Jonas Kakó beim World Press Photo Award ausgezeichnet worden. Dabei war die Aufnahme nicht einmal geplant.

Hannover. Eigentlich war die Sache mit dem World Press Photo ein Zufall. Zumindest das Zustandekommen. Denn Fotograf Jonas Kakó war 2022 im südlichen US-Bundesstaat Arizona wegen einer anderen Story unterwegs. Schon beruflich, aber es ging um die allgemeine Trockenheit und die dramatischen Auswirkungen auf den Colorado, den „Dying River“, wie er ihn nennt, und des von dieser Ader abhängigen Lebensraums. Eine Klimawandel-Geschichte.

Doch dann sah er da unweit der Straße diese Männer in ihren seltsamen, hellen Ganzkörperanzügen, von Insekten umschwirrt. „Das sah aus wie im Film“, erinnert sich der 30-Jährige, der an der Hochschule Hannover Fotografie studiert und, wie so oft bei Fotostudierenden, parallel schon seit Jahren mit beiden Beinen im Berufsleben steht. Aber so etwas hatte er auch noch nicht gesehen. Was war das – „Breaking Bad“ in echt? Tatsächlich waren es drei Imker, die sich in der gleißenden Wüstenhitze um die Bienen kümmerten. Zunächst waren sie skeptisch. Was will der junge Mann hier? Der junge Mann war auch skeptisch, spätestens, als er zur Begrüßung von den recht aggressiven Bienen verfolgt und auch gestochen wurde. Doch die Neugier war stärker.

Wasser für die Bienen

Als er – in seiner Winterjacke aus dem Auto und geliehenem Hut – mit dem Trio ins Gespräch kam, merkte der Fotograf, dass sich hier eine sowohl bilderstarke als auch ungewöhnliche Geschichte auftat, die zudem in direktem Zusammenhang mit seinem Hauptanliegen stand. Denn die Imker Alfredo, Ubaldo und José war es nicht nur an der Honigproduktion gelegen, sondern vielmehr an der Rettung der Bienen. Denn auch die Tiere hatten unter der Trockenheit zu leiden und mussten von den Männern mit Wasser versorgt werden, um zu überleben. Die Bedingungen machten die Bienen zudem anfällig für Schädlingsbefall, auch darum kümmerten sich „Eagle Eye Honey“ und seine beiden Kollegen.

Mann mit Auge: Fotograf Jonas Kakó. © Quelle: Jonas Kakó

Schließlich posierten sie, reich umschwärmt und mit einem Lächeln hinter dem Gesichtsschutz für den Fotografen in der Winterjacke. Und wohl nicht nur Kakó fühlt sich bei dem Ergebnis an ein Filmplakat erinnert. Die Jury des World Press Photo Awards zeichnete die Aufnahme des aus Flensburg stammenden Fotografen nun in der Kategorie Einzelfoto für die Region Nord- und Mittelamerika aus. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Die Imkergeschichte fließt in das Projekt „The Dying River“ ein und ist auf Kakós Internetpräsenz jonaskako.com dokumentiert.