﻿Ein amerikanischer Traum: Hans Zimmer spielt seine Filmmusik in der ZAG Arena

Hannover. Wenn Hollywood nach Hannover kommt, dann ist das nicht nur ein großes Spektakel, sondern auch ein Fest der Perfektion. Alles stimmt, ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt, hat Pathos und plakative Wucht. Ein Großmeister dieser Art Inszenierung ist der in Los Angeles lebende Filmkomponist Hans Zimmer. In der ausverkauften ZAG-Arena begeisterte er sein Publikum mit einem Best-Off seiner Filmmusiken, für die er über die Jahre mit Preisen überhäuft wurde.

Hans Zimmer: Vom Schulabbrecher zum Millionär

Er schrieb die Musik zu „Der König der Löwen“, hat den Soundtrack zur Raumfahrt-Oper „Interstallar“ von Christopher Noland komponiert, für „Last Samurai“, „Gladiator“, „Dark Knight“ und „Wonder Woman“. Zimmer hat Anleihen bei anderen Musik-Nationen gemacht, mal asiatische, mal afrikanische, mal intergalaktische, um dann alles rauschhaft miteinander zu verweben und mit starken Rhythmen zu unterlegen. Sein Kunst-Kosmos besteht im Grunde aus einem geschickten Kolonialisieren der Musiktraditionen anderer.

„Schön, mal wieder in der Heimat zu sein“: Hans Zimmer in der ZAG Arena. © Quelle: Nancy Heusel

Er selber verkörpert den amerikanischen Traum, wurde vom Schulabbrecher zum Millionär, nachdem er aus Deutschland in die USA ging. Nun ist er auf Europatournee zurück in der Alten Welt.

„Der König der Löwen“ und „Dark Night“

Satter bis allzulauter Bigbandsound und eine beeindruckende Lightshow verzauberten auch in Hannover sein Publikum. „Schön, mal wieder in der Heimat zu sein“, sagte er mit leicht eingerostetem Deutsch. Dann wurde er ein wenig kokett. In Deutschland nicht Deutsch zu sprechen, das wäre doch wohl zu prätentiös. Also wechselte er ständig vom Englischen ins Deutsche, auch wenn er insgesamt wenig geredet. Er lobte seine „weltbesten“ Musikerinnen und Musikern und sagte, dass seine Band gleichwohl nur die „zweitbeste der Welt“ sei, aber immerhin gleich nach den „Scorpions“ käme. Applaus und Gelächter.

Überraschend war, das trotz der ekstatischen Musik, den langen musikalischen Spannungsbögen und dem teils heftigen Wummern der Bässe das Publikum fast regungslos in den Sitzen klebte, als wäre es doch nicht Hans Zimmer live, sondern ein Kinofilm, in dem hingebungsvoll und immer wieder höchst theatralisch inszeniert musiziert wurde.

Viel Glitzer begleitete das Bühnenbild, die Musiker, die sicher auch nach optischen Gesichtspunkten ausgesucht wurden, waren Teil einer Performance, in der gesungen, getanzt, und natürlich auch gespielt wurde. Exotische und klassische Instrumente und viel Verstärkertechnik bildeten einen musikalischen Tsunami, manchmal betäubend, manchmal poetisch, meist wunderschön kitschig.

Noch bevor die Show begann, war bereits Politik im Spiel. Auf einer die ganzen Bühne einnehmenden Projektionsfläche war das hereinkommende Publikum zu sehen, hinterfangen von den Farben der ukrainischen Flagge. Alle wurden so zu Ukrainern. Und zum Schluss wehte hoch oben auf der Bühnenkonstruktion ebenfalls die Flagge der Ukraine. Dann kam der Abspann, die Musiker und Musikerinnen von Hans Zimmer tauchten als gezeichnete Figuren auf, und zu hören war der Monty-Python Hit „Always Look on the Bright Side of Life“. Hollywood hat gesiegt, in Perfektion.

