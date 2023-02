﻿Hart, zerbrechlich, transparent: So klingt das Album „Glas“ von Nina Chuba

Hannover. Das Album ist beinahe zu Ende, eine kleine Seelenreise in 18 Liedern. Da ertönen diese Zeilen: „Am Ende bleibt das alles gleich, früher in der U-Bahn, heute im Uber geweint, keine neuen Freunde, für die alten keine Zeit“, singt Nina Chuba: „Das Mädchen aus der Kleinstadt sucht nach Glück und findet keins.“ In wenigen Worten kann man kaum dichter juvenile Hoffnung und Hoffnungslosigkeit verdichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Glas“ heißt dieses Album, das hart sein kann und schroff, auch zerbrechlich ist, aber vor allem: immer transparent. Nina Chuba, 24 Jahre alt, geboren im holsteinischen Wedel, Wahlheimat natürlich Berlin, die als Kinderstar in Serien wie „Die Pfefferkörner“ schon eine Schauspielkarriere hinter sich hat, untermauert mit diesem Debütalbum nach zwei EPs ihren Status als kommender Star der deutschsprachigen Musik.

Stoff für die Boomboxen

Glas kann aber auch reflektieren: „Ich hass dich“ (mit Rapper Chapo102 als Feature-Gast) hält all jenen eine Spiegel vor, die so oberflächlich sind, wie man es dieser Generation immer vorwirft. Dass das Lied dann auch noch klingt wie ein richtig guter Kraftklub-Song mit dezidiert weiblicher Perspektive, macht’s noch besser. Ansonsten bedient sich Chuba, die eigentlich Nina Katrin Kaiser heißt, an Hip-Hop, Afrobeats und Dancehall und vertont derart gekonnt Lebensgefühl, dass man sicher kann, spätestens im Sommer all ihre Lieder aus irgendwelchen Boomboxen in den einschlägig bekannten Ausgehvierteln zu hören sein werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durchsichtig: Das Cover von Nina Chubas Debütalbum „Glas“. © Quelle: Esra Bajraktari

Ohnehin kann man Nina Chuba gar nicht dankbar genug sein: Ihr Lied „Wildberry Lillet“ verdrängte im vergangenen Jahr den unsäglichen Schlager „Layla“ vom ersten Platz der deutschen Charts. Der Unterschied hätte kaum größer sein kann: dort der schamlose männliche Blick aufs willige Weib, dort die souveräne Wunschliste an ein selbstbestimmtes Leben. „Ich will Immos, ich will Dollars, ich will fliegen wie bei Marvel, zum Frühstück Canapés und ein Wildberry Lillet“. Mehrfach Platin gab es dafür, Spotify-Streams im zweistelligen Millionenbereich und 500.000 Follower bei TikTok.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Mit ihr rückte eine Generation in den Vordergrund, der vollends bewusst ist, dass die Grenzen des Wachstums erreicht sind, dass sie die Kinder sind, denen es nicht besser ergehen wird als ihren Eltern. Die aber bei allem Einsicht in den Ernst der Lage einen gesunden Hedonismus pflegt – lieber zwischendurch einen fruchtigen Cocktail als nur noch Jammertal.

Hannover-Konzert ist ausverkauft

Chuba drückt in ihren Liedern die ganze Widersprüchlichkeit aus. Sie kann – wie im Titelsong – von der Einsamkeit in der Zweisamkeit ebenso singen wie von der Lust aufeinander in „Ich glaub, ich will heut nicht mehr gehn“ (mit Provinz-Frontmann Vincent Waizenegger). Vieles erinnert an die frühen Seeed (so der Opener „Mangos mit Chilli“). Reggae-Vibes wie in „Feminello“ suchen Künstlern wie Gentleman und Culcha Candela seit Jahren. Kein Wunder, dass der deutsche Superstar Marteria sie nur zu gerne mit auf Tour nahm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ende April startet nun ihre eigene Konzertreise; der Auftritt in Hannover am 15. Mai musste schon von der Faust-60er-Jahre-Halle ins Capitol hochverlegt werden und ist trotzdem ausverkauft. „Will nie mehr zurück, aber ich weiß nicht, ob das reicht, für mich reicht“, singt sie in jenem letzten Lied von „Glas“. „Denn am Ende bleib’ ich gleich.“ Und das ist ein Glücksfall.