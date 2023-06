﻿Hartmut Stielow zeigt Drucke im Kunstverein Gehrden

Hannover. Rost kann auch sehr schön sein und bisweilen geradezu galaktische Anmutungen bekommen. Wie auf diesem Bild von Hartmut Stielow: Auf nachthimmelschwarzem Untergrund glüht eine Art braun schimmernder Planet, auf dem man, wenn man so will, metallische Meere und Kontinente ausmachen kann. Ein Rostdruck, aktuelle Ergebnisse dieser Kunstform zeigt der vor allem als Bildhauer bekannte Stielow im Rathaus von Gehrden.

Tonnenschwerer Druck

Das Schwere leicht aussehen zu lassen, das ist das Ziel der teils großformatigen Arbeiten, die hoch schweben über den Betrachtern. Entstanden sind die Bilder durch bisweilen tonnenschweren Druck, das liegt dann in der Tradition des Stielow’schen Schaffens, der deutschlandweit und vor allem in der Region seine gewichtigen Skulpturen aufgestellt hat. Überregionale Aufmerksamkeit erregte seine Stahlarbeit für Komatsu in Hannover.

Diese Bilder brauchen Platz: Hartmut Stielows Kunst im Gehrdener Rathaus. © Quelle: Henning Queren

Und diese Arbeit lebt auf besondere Weise fort. Stahlteile, die im Prozess der Skulpturenherstellung übrig geblieben waren, dienen nun der Bildschaffung. Mit Rost. Und deshalb ist das Wissen um den Herstellungsprozess so wichtig. Die Bildträger sind eher bescheiden: Teichfolien, LKW-Planen oder solche für Dachdecker, Leinwand, allerlei Arten von Stoff und auch Papier werden auf einer Glasplatte ausgelegt und eingefeuchtet, darauf kommt das Stück Metall, wird mit Gewichten beschwert. Und in einem langen Prozess wandert dann der Rost in das Material.

Die Poesie des Metalls: Typisches Rostbild von Hartmut Stielow. © Quelle: Henning Queren

Salzsäure hilft der Kunst

Dabei macht sich Stielow eine Besonderheit der Industriefolien zunutze: Die enthalten Weichmacher, ähnlich einer Salzsäure, die den Rost langsam ablösen und neue, reizvolle Formen erschaffen, die zu längerer Betrachtung einladen. Die schweren Formgeber, aus gesundheitlichen Gründen darf der Bildhauer nur noch bis zu zehn Kilogramm heben, werden mittels Flaschenzügen, Gabelstaplern und tragstarken Industriemagneten zentimetergenau auf dem weichen Bildträger platziert. Bei manchen Bildern entsteht dann ein Anpressdruck von bis zu einer halben Tonne. Woraus dann die meist überraschenden Bildlandschaften entstehen.

Eine Denkrichtung durch inhaltliche Titel will Stielow nicht vorgeben. Insofern heißen die Bilder schlicht „Dachdeckerfolie“ oder „LKW-Plane, schwarz“ versehen mit dem Entstehungsdatum. Für die Poesie ist dann der Betrachter zuständig. Zu sehen bis zum 9. Juli im Gehrdener Rathaus (Kunstverein Gehrden).

