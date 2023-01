﻿„Hausers Ausflug“ von Steffen Mensching ist reich an Ideen, aber arm an Spannung

Abenteuerroman ohne Abenteuer: Steffen Mensching erzählt in seinem Roman „Hausers Ausflug“ von einem Firmenchef, der abgelehnte Asylbewerber in Aluboxen an Fallschirmen abwerfen lässt. Plötzlich findet sich der Chef selbst in solch einer Box wieder.

Hannover. Im Jahr 2018 gelang Steffen Mensching sein Opus Magnum: „Schermanns Augen“ heißt der 820 Seiten fassende Roman, über den die „Zeit“ damals schrieb, er hinterließe ein ähnlich intensives und beklemmendes Lesegefühl wie die „Atemschaukel“ der Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller.

Gut vier Jahre später, im Sommer vergangenen Jahres, ist „Hausers Ausflug“ erschienen, Menschings neuer Roman, den er am 19. Januar im Rahmen der Lesereihe „Literatour Nord“ in Hannover vorstellen wird. Wieder geht es um eine Extremerfahrung einer titelgebenden männlichen Hauptfigur, doch dieses Mal entwickelt der Text keinen starken Sog und hinterlässt vor allem ein Gefühl: Enttäuschung. Das hat mit der oberflächlichen Figurenbeschreibung und der distanzierten Erzählperspektive zu tun.

Mit syrischem Pass in der Einöde

Zu Beginn des Romans wacht David Hauser, ein 52-jährige Berliner, stolzer CEO und Gründer von „Airdrop“, benommen und gefesselt in einer Aluminiumbox auf. Sofort durchschaut er, dass ihm das gleiche aussichtslose Schicksal blüht, wie all den abgeschobenen Asylbewerbern, die seine Firma im Auftrag der Bundesregierung erst betäubt, dann in eben jene Aluboxen steckt und anschließend per Fallschirm über den verlassensten Flecken ihrer jeweiligen Herkunftsländer abwirft.

Wenige Minuten später landet Hausers Alubox unsanft und er findet sich in einer ausgestorbenen Gebirgslandschaft wieder. Immerhin haben ihn seine Entführer mit ein paar Müsliriegeln, zwei Litern Wasser und mit einem syrischen Reisepass ausgestattet. Und spätestens jetzt erkennt der Leser ein bekanntes literarisches Motiv: die unfreiwillige Isolation in einer entlegenen Gegend, besser bekannt als Robinsonade.

Doch irgendwie mag weder Mitgefühl noch Genugtuung ob Hausers verdienter Aussichtslosigkeit aufkommen. Selbst die Frage, wer Hauser eigentlich entführt hat und seinen Tod billigend in Kauf nimmt, erzeugt keine wirkliche Spannung. Das ist schade, besonders, weil Immersion, also das Eintauchen des Lesers in Atmosphäre und Geschichte, für ein figurenzentriertes Kammerspiel so überlebenswichtig ist, wie ein Schluck Wasser in der Einöde.

Nur die Karikatur eines Managers

Mensching, der nicht nur Schriftsteller, sondern auch Intendant des Theaters Rudolstadt ist, hat sich gegen einen für die Robinsonade klassischen Ich-Erzähler und für eine personale Erzählperspektive entschieden, die uns nur selten wirklich nah an Hauser heranlässt.

Wir erfahren zwar in teils umständlich eingewobenen Rückblenden etwas über Hausers inexistentes Familienleben (kaum Kontakt zum kommunistischen Schriftstellervater und seiner Bachblütenschwester), über seine politischen Ansichten (erzkonservativ; durchzogen von Misogynie und Rassismus) und über sein neoliberales High-Performer-Leben, in dem eine Affäre mit der viel jüngeren Assistentin natürlich nicht fehlen darf. Aber das taugt eher für die Karikatur eines x-beliebigen Berliner Managers und nicht zur Beschreibung der Persönlichkeitsstruktur einer komplexen Hauptfigur.

Dass dem Leser über weite Strecken des Romans nur erzählt wird, was passiert, statt ihn durch die Augen Hausers blicken zu lassen, vergrößert die Distanz zum Protagonisten noch zusätzlich. Auch die lakonische, manchmal etwas stumpfe Sprache lässt die Erzählinstanz kühl und fern erscheinen.

Einige absurde Bilder und unterhaltsame Einfälle – wie die Idee, im Jahr 2029 eine faschistische Partei aus Thüringen namens „Efod“ (thüringisch für Erfurt) erscheinen zu lassen – versöhnen den Leser allerdings immer wieder mit der langatmigen Dramaturgie und der wenig plastischen Hauptfigur von „Hausers Ausflug“.

Steffen Mensching: „Hausers Ausflug“. Wallstein Verlag, 249 Seiten, 22 Euro. Am Donnerstag, 19. Januar, stellt der Autor seinen Roman um 20.15 Uhr im Rahmen der Lesereihe „Literatour Nord“ in Hannover in der Buchhandlung Hugendubel (Bahnhofstraße 14) vor.

