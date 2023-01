﻿Lüttje Lage: Eintreten, austreten

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Eintreten, austreten

Wir wollen uns in diesem Jahr von Beginn an mit den wirklich wichtigen Dingen befassen und nach vorn sehen. Was 2023 betrifft, bleibt uns ja derzeit auch nicht viel anderes übrig. Also: Hannover Hauptbahnhof, öffentliche Toilette, eintreten zum Austreten. Wer das an dieser Stelle lange nicht getan hat, wird feststellen, dass Preissteigerungen auch vor dem Notwendigsten nicht halt machen. Das kostet jetzt einen Euro pro Vorgang. Ich habe mir vor vielen Jahren vorgenommen, mit dem Rauchen aufzuhören, bevor eine Schachtel 5 Euro kostet. Habe ich geschafft. Beim Austreten wäre diesbezüglich ein Euro eine logische Grenze, aber mit dem Aufhören ist es in diesem Fall komplizierter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenigstens kann man sich bei weitsichtiger Planung auf absolute Notlagen beschränken. Tritt eine solche ein, war neben der Schwierigkeit, laufend zu halten, früher oft passendes oder überhaupt vorhandenes Münzgeld vor dem Drehkreuz das Problem. Doch die Technik hat auch hier Einzug gehalten, der Einlassautomat akzeptiert mittlerweile Karten und Handys zum Bezahlen. Das ist in der Theorie sehr praktisch, in der Praxis aber reine Theorie. Denn – Notlage – die Zeit ist knapp. Jetzt das Bedienfeld nach der Stelle zum Dranhalten absuchen, womöglich noch Anweisungen lesen, das kommt bei den zuständigen, durch Trippeln bereits hingehaltenen Organen – Blase an Großhirn: Was ist da los? – nicht gut an. Und der Hinweis auf dem Display, die Verarbeitung der Daten könne zehn Sekunden dauern, ist fast eine Kampfansage, vor allem, wenn nach zehn Sekunden doch nichts passiert. Die längst fällige Abkehr vom Bargeld – hier, an dieser einen Stelle, möchte ich sie rückgängig machen, um vorwärts zu kommen.

Es ist übrigens erstaunlich, wie schnell man einen großen Rucksack nach Münzen durchwühlen kann und irgendwo doch noch welche findet. Manches schafft der Mensch eben nur, wenn er muss. 2023 – läuft!

Lüttje Lage: Weitere Texte aus unserer Serie lesen Sie hier