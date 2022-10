So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Kunst zu Staub

Oder vielleicht sollte ich das Bad in einen Kunstort verwandeln. Wenn demnächst sowieso alles rausfliegt, wäre es Zeit, den van Gogh in sich zu entdecken, in großem Stile ein paar Sonnenblumen an die Wand zu malen, anschließend Tomatensoße drüberzuklatschen und sich sogar am Ende an der Wand festzukleben. Ist ja gerade in. Fixierter Protest. Ist keine Kunst, kann aber auch nicht weg.

Das Bad wird zum Kunstort