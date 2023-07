Mit viel Lust am Absurden und Abstrusen: Das Forum Heersum widmet sich Goethe und dem Thema kulturelle Aneignung. Enten spielen bei „Faust III“ auch mit. Es geht um Geflügel und geflügelte Worte.

Bodenburg. „Entstation“ steht auf dem Schild, das die Besucher des Forum Heersum empfängt. Etwas pietätlos ist nur, dass es direkt an einem Friedhof steht – zumindest empfanden einige der Bewohner Bodenburgs so, in dem das Forum in diesem Jahr mit „Faust III“ zu Gast ist.