﻿Heimspiel für Teeniestar Lina Larissa Strahl im Capitol

Hannover. Im ausverkauften Capitol steigt die Spannung ins Unermessliche. Und sie entlädt sich im lauten Johlen und Kreischen des Publikums, als Lina Larissa Strahl, auch bekannt als „LINA“, mit schwarzem Top und Schlagjeans die Bühne betritt und die ersten wuchtigen Töne ihrer Musik erklingen. Im Glanz von Lichtsalven und energiegeladen performt die 25-Jährige in ihrer Heimatstadt und markiert den Tourauftakt für ihr neues Album „24/1“.

„Danke, dass ihr da seid. Ich glaube, das wird ein extrem schöner Abend hier im charmanten Capitol“, ruft sie nach dem ersten Song, den das Publikum – vorwiegend sehr junge Mädchen mit ihren Eltern – Zeile für Zeile mitsingen konnte.

Jeden Tag eine neue Lüge

Dabei ist vom einstigen Teenie-Star, bekannt aus den „Bibi und Tina“-Filmen nicht mehr viel übrig geblieben: Die Texte auf „24/1“, ihrem vierten Soloalbums nach fünf Jahren Pause, sind emanzipiert, tiefgründig und unverblümt. In „Lina, was ist los mit dir?“ heißt es: „Jeden Tag brauch’ ich ’ne neue Lüge, hinter der ich mich versteck’“. Oder in „Kakao“: „Ich will einfach nur normal sein, so wie all die andern; immer noch das selbe Scheißgefühl wie damals auch“.

Lina entschuldigt sich bei ihren Fans dafür, dass sie so lange auf neue Musik warten mussten: „So ein Album ist echt harte Arbeit. Man will niemanden enttäuschen und zerdenkt einfach alles. Am Ende muss man aber tun, was das Herz einem sagt“. Erfindet sich Lina mit „24/1“ also völlig neu? Während die Musik wie auf den vorherigen Alben zwischen Rock, ruhigem Elektropop und Hip-Hop wechselt und wenig Neues bietet, gewähren die Texte jedoch tiefe ehrliche Einblicke in ihre persönliche Entwicklung und Selbsterkundung.

Bislang eiferten die jungen Fans dem Teenie-Idol „LINA“ nach. Die Leidenschaft, mit der sie am Abend im Capitol die unverhohlenen Zeilen über gebrochene Herzen, durchfeierte Nächte, Selbstzweifel und die erste widerliche Zigarette mitsangen, deutet darauf hin, dass sie offen für die neue authentische Lina Larissa Strahl sind.