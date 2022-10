﻿Ansteckende Schäbigkeit: Heinz Strunk liest aus „Ein Sommer in Niendorf“

Hannover. Das kann ja heiter werden. Bevor er aus seinem Roman „Ein Sommer in Niendorf“ liest, hält Heinz Strunk bei seinem Auftritt im gut besuchten Pavillon eine kurze Vorrede. Durch einsame Corona-Monate sei seine „Kauzigkeit“ wohl größer geworden, sagt er. Er sei daher nicht sicher, ob er den „Anforderungen des Showbiz’“ noch gewachsen sei. Er habe die Zeit aber genutzt, um mit einem „Starlogopäden“ an seinen Aussprachefehlern zu arbeiten: Immerhin sei es nun vorbei mit seinem „Nuscheln, Sabbern, Sprötzeln“.

Wo andere sich ironisch geben, setzt der 60-Jährige lieber gleich auf selbstzerstörerische Entblößung: Das ist schon in seinen ersten Worten zu spüren. Dabei ist es amüsant, ihm zuzuhören, denn in Tempo, Rhythmus und Tonfall bleibt er auch mit der Sprache der alte Unterhaltungsmusiker. Wo Strunk ist, ist es lustig. Egal, wie ernst die Lage ist.

Der Planet Alkohol

„Ein Sommer in Niendorf“ erzählt von dem Anwalt Dr. Roth, der sich eine Auszeit an der Ostsee genommen hat, um ein Buch über seine Familiengeschichte zu schreiben. Doch bevor er damit beginnen kann, begegnet er einem erstaunlichen Gegenspieler: Breda ist Verwalter von Roths Ferienwohnung, Spirituosenhändler, Standkorbwärter und ein hoffnungslos heruntergekommener Säufer.

Breda personifiziert die ganze Schäbigkeit eines Ortes, dessen Schönheit vor Jahren zubetoniert wurde und den man seither nur aus Gewohnheit besucht. Kein Wunder, dass er hier auf unheimliche Weise allgegenwärtig ist. Wohin Roth auch geht – sein ungebetener Kurschatten ist schon dort. Der Anwalt fürchtet Breda, weil der unterwegs ist auf der „Umlaufbahn des Planeten Alkohol“, dessen Anziehungskraft auch an ihm selbst zerrt.

Ein schales Happy-End

Sehr schnell beginnt ein grotesker Abstieg. Roth begeht Fahrerflucht nach einem möglicherweise folgenschweren Unfall, er schlägt seine Ex-Frau und belügt seine Tochter, als die sich Geld bei ihm leihen möchte. Er stellt einer jungen Kellnerin nach, wird von deren Freund gedemütigt und übernimmt schließlich Job und Freundin von Breda, als der den Kampf gegen den Alkohol verliert, im Pflegeheim landet und stirbt.

Heinz Strunk: „Ein Sommer in Niendorf“. Rowohlt. 240 Seiten, 22 Euro. © Quelle: Rowohlt

Strunk beschreibt das alles nicht nach Art einer Tragödie, in der der Held tief fällt. Roth wird bei ihm eher von der Schäbigkeit angefallen wie von einem Schnupfen. Der Trost, den der Autor mit einem vorgetäuschten Happy-End im Sonnenuntergang anbietet, ist schal wie Bier vom Vortag. Das gilt auch für den Humor, mit dem der lustige Vorleser Strunk das Verstörende in seiner Geschichte tarnt. Bis zum Schluss wird viel gelacht im Publikum. Doch wenn man den Saal verlässt, fühlt es sich an, als würde etwas von der Schäbigkeit am Besucher kleben bleiben.

