﻿Spektakulär: Heliosphere wieder beim Kleinen Fest im Großen Garten

Service

Das Kleine Fest im Großen Garten 2023 läuft bis zum 30. Juli. Einlass, Beginn des Vorprogramms und Öffnung der Abendkasse ist um 17 Uhr – für jeden Tag werden 200 Karten für spontane Besuche zurückgehalten. Sie kosten 37, ermäßigt 17 Euro. Kinder bis zu einer Größe von 111 Zentimetern erhalten freien Eintritt. An sechs Tagen (5., 9., 16., 18., 23. und 30. Juli) wird zum Abschluss des Abends nach Einbruch der Dunkelheit gegen 22.30 Uhr ein klassisches Höhenfeuerwerk abgefeuert. Dafür kann man auch separat Karten kaufen. Sie kosten 5 Euro. Man kommt dann auch rechtzeitig zu dem Programmpunkt mit der Heliosphere. An allen anderen Abenden kommt ein neuartiges Konzept zum Tragen: „Feuer und Flamme“, das Harald Böhlmann, der Organisator des Kleinen Fests, als „pyrotechnische Illumination“ bezeichnet. Flammensäulen und neuartige, sehr leise, nahezu emissionsfreie Feuerwerkskörper beleuchten dann den barocken Garten in feiner Choreografie zur musikalischen Untermalung. Böhlmann reagiert damit auf Lärmbeschwerden aus der Nachbarschaft und Kritik seitens der Stadt. Sollte die Veranstaltung wegen schlechten Wetters oder aus anderen Gründen abgesagt werden, gibt es Informationen darüber am selben Tag ab 15.30 Uhr unter der Rufnummer (0511) 16844111 oder im Internet unter www.kleinesfest-hannover.de/