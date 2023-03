﻿Eine Naturgewalt: Henry Rollins mit Spoken-Word-Performance in Hannover

Eine Legende des Punkrock war in der Stadt. Henry Rollins arbeitete sich bei einer Spoken-Word-Performance im Theater am Aegi zweieinhalb Stunden lang an seiner Heimat, den USA, ab und hinterließ sein Publikum atemlos.

Hannover. Am Anfang erinnert Henry Rollins im Theater am Aegi an jenen legendären Abend, als er das erste Mal in Hannover war: 1983, Winter, der 13. Februar, sein 22. Geburtstag. Es war das erste Deutschlandkonzert seiner Band Black Flag überhaupt, in einem Club, dessen Namen er nicht mehr weiß (es war das UJZ Kornstraße), Publikum und Musiker so euphorisiert, dass sie, als die Zugaben durch waren, das ganze Set noch einmal von vorne spielten und die Luft derart zum Schneiden war, dass man mit irgendetwas anderem überlebte – „Sauerstoff war es nicht“.

Mag sein, dass er damals gelernt hat, nicht so wie andere Menschen Luft zu holen. Jedenfalls beginnt nun ein zweieinhalbstündiger Parforceritt, eine kraftstrotzende Spoken-Word-Performance, während der er sich keine Atempause gönnt, geschweige denn einen Schluck Wasser. In Schwarz auf einer schwarzen Bühne steht da eine der ganz großen Galionsfiguren des Punk – wenn Iggy Pop dessen „Godfather“ ist, ist Rollins dessen Evangelist, mindestens. Eine Naturgewalt: Sein Publikum – viele graue Haare und ergraute Bandshirts im Saal – bläst er einfach mal wortgewaltig davon.

Die Zerrissenheit der USA

Die Mutter friedensbewegt und Joan-Baez-Fan, der Vater stockkonservativ Fox-News-Konsument, beide Alkoholiker genug, um einmal einen Sohn, nämlich ihn, in die Welt zu setzen. Das Ergebnis: „Ich bin ein schlechter Mensch, der versucht, ein guter zu sein.“ Und dann rollt er an seiner Biografie die ganze Zerrissenheit jenes Landes auf, aus dem er kommt, die USA, in dem es mehr Waffen gibt als Einwohner und darüber hinaus Hass auf alles, was nicht der weißen Norm entspricht.

Eine urkomische Geschichte über die Asche seiner Mutter (ein Teil landet im Magen einer Ente, ein anderer in seinem Handschuhfach) zeichnet letztlich das Porträt einer Gesellschaft, die mehr auf ihre Toten achtet als auf die Lebendigen, ein Erlebnis mit einem durchgeknallten finnischen Einbrecher zu einem Plädoyer an ein krankes System, auf Heilung zu setzen. Die USA? Von Grund auf traumatisiert, aufgebaut auf Genozid und Sklaverei.

Aufklärung und Humanismus

„Amerika war von Anfang an aufgeschmissen.“ Die Wunden der Vergangenheit wirken bis heute fort. Rollins schimpft gut informiert über umfassende systematische Verblödung durch die „Anti-Science-Gang“, setzt auf Aufklärung – wenn man so will, ganz altmodisch auf Humanismus. Der Mensch sei nun mal widersprüchlich in all seiner Verletzlichkeit.

Er sei ja inzwischen ein alter Mann, kokettiert der 62-Jährige mit der Physis eines Schranks, immer wieder, „gerade mal vier Jahre jünger als der Präsident“. Was er tun könne, sei, der Jugend nicht im Weg herumzustehen, auf dass die es besser mache. Entschiedener Einspruch: Noch braucht man Leute wie ihn.