﻿Zuversicht in komplexen Zeiten: Herbert Grönemeyers neues Album „Das ist los“

Die Zeiten seien komplex. Doch er will ihnen mit Zuversicht begegnen: Herbert Grönemeyer veröffentlicht mit „Das ist los“ sein 16. Album. Eine Bestandsaufnahme, die Mut machen soll.

Berlin. „Sellerie Erde Kräuter“ steht auf der Karte, ein Cocktail – „ein komplexes Getränk“, sagt der Kellner, ganz in Schwarz mit Unterarmtattoos, und es klingt fast wie eine Warnung. Von „komplexen Zeiten“ spricht der Mann vorne am Stehtisch, auch ganz in Schwarz, Sakko zu Cargohose, und bei ihm ist es eine frohe Botschaft: Herbert Grönemeyer hat ins Berliner Restaurant Lovis Zuversicht mitgebracht, ein ganzes Album voll. „Das ist los“ heißt es.