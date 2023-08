﻿20.000 Fans feiern Deutschlands Rapper in Hannover

Der erste Tag des Heroes-Festivals. Rund 20.000 Fans feiern die Stars der deutschen Rap-Szene – draußen und in der Halle. Ein heißes Musikvergnügen. Mit dabei: der Altvater der Deutschrapper.

Hannover. Schon um 15 Uhr, als das Heroes auf der Plaza beginnt, kann man sehen, wie sehr sich die Deutschrap-Hörerschaft aufgefächert hat: Rave-Kids mit Vokuhilas betreten die Festivalfläche, daneben ein paar Oldschool-Vertreter, die kritisch junge Acts beäugen. Skater, Softies und, obwohl das Lineup über zwei Tage eher männerlastig ist, an die Hälfte Besucherinnen — und tatsächlich spiegelt sich beim ersten hannoverschen Heroes die Bandbreite an Looks in den Klängen des Lineups wider.