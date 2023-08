﻿Heroes der deutschen Rap-Szene begeistern Hannover

Hannover. Die Sonne steht schon recht prall über der Plaza, als das Heroes-Festival beginnt. Langsam füllt sich der Bereich vor der Bühne, während das Restgelände auf 20.000 Besucher über den Tag wartet.

Schon um 15 Uhr kann man aber sehen, wie sehr sich die Deutschrap-Hörerschaft in den letzten Jahren aufgefächert hat: Rave-Kids mit Vokuhilas und ‚schnellen Brillen‘ betreten die Festivalfläche, daneben Oldschool-Vertreter, die kritisch junge Acts beäugen. Skater, Softies und, obwohl das Lineup über zwei Tage eher männerlastig ist, an die Hälfte Besucherinnen — wenn sich die Bandbreite an Looks in den Klängen des Lineups widerspiegelt, könnte das erste hannoversche Heroes ein Hit werden.

Verpeilter Sound

Zum verpeilten Sound von Skrt Cobain („skrt“ ist das Geräusch eines wegfahrenden Autos) wabern sich die Leute vor der Hauptbühne warm. Bei „Elfbar“ gehen die ersten Moshpits auf, während Skrt mit seinem DJ Timo die zarte Menge dirigiert. „Im nächsten Song rappe ich richtig, das würde sogar Sido gefallen“, sagt der Rapper mit Blick auf den am Abend folgenden Rap-Altvater.

Die Bühne auf der Expo-Plaza: SKRT Cobain rappen los. © Quelle: Tobias Wölki

Die zweite Bühne ist in der ZAG Arena, hier spielt mit Kitty Kat eine Veteranin der Szene, sie war wie Sido im Aggro-Berlin-Kollektiv verortet. „Ich war die erste Rapperin, die gerappt habt, was sie wollte, was wir Frauen fühlen“, sagt sie, heute wird Kitty Kat von Rapperinnen einer neuen Generation wiederentdeckt und als Vorbild ausgemacht: Shirin David ist eine davon, zur Kollaboration „Be A Hoe/Break A Hoe“ wird ihr Part eingespielt.

Kitty Kats Backup-MC macht eine kurze Altersabfrage, die meisten Fans sind in den Nullerjahren geboren — also gerade, als Kat und Konsorten mit im Rückblick eher peinlich-platten Provokationen wie „Ficken“ eine bürgerliche Elterngeneration herausforderten. Nachdem sich die Halle füllt, öffnet Kitty Kat zu „Was Junge was“ ein Frauen-Moshpit. Schon immer war Hip Hop Jugend- und Gegenkultur, seitdem die ersten schwarzen Jugendlichen in amerikanischen Innenstädten Instrumentalparts auf Platten ineinander mixten und einfache Reime drübersprachen. Auch 50 Jahre später lebt das etablierte Genre von einem gesunden Untergrund, der verlässlich neue Sounds und Geschichten beisteuert.

Migrantische Perspektive

In Deutschland liefert Rap so einen Großteil der migrantischen Perspektiven in der Popmusik, auch beim Heroes halten sich Authentizität und Avantgarde die Waage. Manchmal nur scheitert die Gegenkultur am Kommerz, und auch die harte Einlasspolitik des Festivals (wer einmal rausgeht, kommt nicht wieder herein), ein umständliches Essensmarken-System und bei 30 Grad hohe Wasserpreise stehen im Gegensatz zum viel beschworenen Underdog-Ethos.

Immerhin spendet die Bühne etwas Schatten, als PA Sports mit einer Liveband und DJ auftritt: „Ich weiß nicht, wer heute die Heroes sind, wir oder ihr“, sagt er, „am besten wir gemeinsam“. Neunziger- Jahre-Samples umspielen persönliche Texte, PA Sports gibt Einblick in Vergangenheit und Seelenleben mit „Adé“ und „Sieben Jahre“. „Für mich ist das das höchste Gut, so etwas mit euch zu teilen“, sagt er, die meisten Leute könnten mit emotionalen Texten nicht umgehen.

Gut drauf: Die Heroes-Fans auf der Plaza. © Quelle: Tobias Wölki

Auch auf der Innenbühne verhandelt der Rapper Tym seine Gefühle, aber anders: unter einer dicken Schicht Vocal-Filter und mit verträumten Reverb vom Gitarristen singt der MC von Herzbruch und Ziellosigkeit. Tym trägt eine bunte Balaklava, singt mit einer angreifbaren Jungenstimme und rappt nuschelnd. Das ist teils Nullerjahre-Emo-Ästhetik, bedient sich der schnellen BPM-Zahlen momentaner Klubmusik und borgt von den verwaschenen Sounds der Cloudrap-Phänomene des letzten Jahrzehnts: ein Affront für die Realkeeper, aber Balsam für die Zoomer-Seele. Mit Ski Aggu und Sido folgen noch früh am Abend zwei, auf die sich die meisten Besucher einigen können.

