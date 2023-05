﻿„Heroes“ – ein Überblick über die Heldinnen und Helden des Festivals auf der Expo-Plaza

Hannover hat ein neues Festival: „Heroes“ bildet im August mit einem breiten Angebot ab, was unter dem Begriff Hip-Hop möglich ist. Wer sind die Heldinnen und Helden?

Hannover. Die purpurnen und hellblauen Plakate kündigen es schon länger an: Mit dem „Heroes“-Festival auf der Expo-Plaza bekommt Hannover ein veritables Hip-Hop-Fest mit szeneübergreifendem Anspruch. Am 18. und 19. August kommt das Event in die Stadt, mehr als 40.000 Besucher werden erwartet.