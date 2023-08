﻿Braunschweiger Museum sucht Fotos aus dem Harz

Harz. Mit der Sonderausstellung „Naturtalent – 300 Jahre Pascha Weitsch“ würdigt das Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig die Bedeutung des Malers Pascha Weitsch für die deutsche Landschaftsmalerei des 18. Jahrhunderts. Der Künstler ist vor allem für seine Naturdarstellungen des Harzes bekannt. Am 8. Dezember soll die Ausstellung eröffnet werden.

Den historischen Harzbildern wollen die Museumsleute aktuelle Harz-Ansichten entgegenstellen. Deshalb veranstaltet das Museum einen Fotowettbewerb auf Instagram. Bis einschließlich 1. September können Fotografien der vielfältigen Landschaft im Harz per E-Mail an fotografie.harz@3landesmuseen.de eingereicht werden. Die stärksten Motive werden in der Ausstellung „#WeitschReloaded – Harz. Fotografie. Heute“ (8. Dezember bis 7. April ) prominent gezeigt: Auf hochwertiges Papier oder Banner gedruckt werden sie Bestandteil der Schau und in einem eigens für den Wettbewerb gestalteten Raum ausgestellt.

Ein Honorar für die Fotoschaffenden gibt es nicht, aber mit etwas Glück können Fotografen und Fotografinnen an einer geführten Wanderung im Harz teilnehmen, die das Museum veranstalten will. Die Teilnahmebedingungen sind unter www.3landesmuseen-braunschweig.de zu finden.

