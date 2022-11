﻿Marlene Jaschke mit „Hier bin ich Mensch“ im Theater am Aegi

Schrill, schriller, Marlene Jaschke. So feiert die schrullige Komikerin ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum im Theater am Aegi.

Hannover. Sie ist quickfidel, laut und verdammt schrullig. Mit knallrotem Glockenhut, Jackett und Rock in Raucherbeige und antiquiertem Perlenschmuck schlenkert Jutta Wübbe in ihrer Paraderolle als Marlene Jaschke im Theater am Aegi über die Bühne. Sie hat wieder allerlei aus ihrem Leben zu erzählen und das Publikum – vor allem das älteren Semesters – biegt sich dabei vor Lachen.

„Ich durfte ja zwei Jahre nicht atmen“

„Hier bin ich Mensch“ heißt ihr Bühnenprogramm, das sie nun nach langer Corona-Pause präsentiert. Begleitet wird Jaschke wieder von Herrn Griepenstroh, dem Orgelspieler der St. Trinitatisgemeinde in Hamburg. Dieser sitzt bis auf wenige Ausnahmen wortlos da, im schwarzen Frack am Flügel und mit dem Rücken zum Publikum. „Ich durfte ja zwei Jahre nicht atmen“, ruft sie in Anspielung auf die coronabedingten Veranstaltungsverbote in den Zuschauerraum. Prompt greift sie in ihre zerknautschte Ledertasche und holt zwei aus Kaffeefiltern zusammengeflickte Schutzmasken heraus. Lautes Gelächter im Publikum und tosender Beifall als sie und Herr Griepenstroh diese aufziehen und das Papageno-Papagena-Duett aus der Zauberflöte anstimmen.

Jede Pointe sitzt

Seit mehr als 30 Jahren ist die schrille Hamburger Ulknudel mit Geschichten aus ihrem bewegten Leben auf deutschen Bühnen und im Fernsehen unterwegs. Und ob sie sich nun über den faulen Gatten ihrer Schwester Gertrud echauffiert, vom Arbeitskollegen Siegfried schwärmt oder sich ungelenk und akrobatisch über den Flügel beugt und undefinierbare Laute von sich gibt – jede Pointe sitzt und das Publikum kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus.

„Es geht von Kopf bis Fuß und hebt die Hand zum Gruß“: Marlene Jaschke singt im Theater am Aegi. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Gegen Ende bittet Marlene Jaschke das Publikum aufzustehen, die Leute tun ihr den Gefallen, dann gibt sie gibt ein paar Spritzer Kölnisch Wasser aufs Publikum und es wird gemeinsam gesungen und auf der Stelle getanzt. „Es geht von Kopf bis Fuß und hebt die Hand zum Gruß“, singt sie und führt ein paar chaotische Tanzschritte aus. Das Publikum beweist Humor und steigt beherzt mit ein. Es war der Höhepunkt eines sehr vergnüglichen Abends.

Am Freitag, 2. Dezember, tritt Wladimir Kaminer um 19:30 Uhr im Pavillon auf.

Von Jakob Spruck