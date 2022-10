﻿Aufmerksamkeit für Randfiguren: In Hildesheim beginnt am Freitag ein Kongress zum Thema Nebenfiguren

Nebenfiguren können einfach umfallen, Hauptsache, die Hauptfigur bleibt stehen: Torben Kessler in Shakespeares „Hamlet“, inszeniert von Lisa Nielebock am Schauspiel Hannover. Wieder zu sehen am 26. Oktober und am 6. und 11. November. Es gibt noch Karten.

Sie stehen herum, treten auf und ab und sagen nur wenig: Nebenfiguren gibt es in Theaterstücken, Filmen und Bildern. Man sollte sie näher in Augenschein nehmen, meint die Kulturwissenschaftlerin Stefanie Diekmann und veranstaltet in Hildesheim eine Tagung zum Thema.

