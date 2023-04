﻿„Unsere anarchistischen Herzen“ von Lisa Krusche am Theater für Niedersachsen in Hildesheim

Was für eine starke Inszenierung! Was für ein starker Text! Moritz Nikolaus Koch inszeniert „Unsere anarchistischen Herzen“ nach dem Roman von Lisa Krusche in Hildesheim.

Hildesheim. Ich will mich abtrennen von der Welt“, rufen sie, oder: „Ich will das Universum fragen, ob es noch alle Latten am Zaun hat!“ Sie sind wütend, und sie haben Grund dazu. Charly, genannt Charles, musste mit ihren Eltern aus Berlin in eine Hippiekommune in die niedersächsische Provinz ziehen, ihr Vater scheitert als Künstler und ist verzweifelt, ihre Mutter flieht. Gwens Eltern haben viel Geld und viele Bekannte, aber kaum Gefühle für ihre Kinder. Gwen und Charles beobachten die Erwachsenenwelt mit fremdem, kritischem Blick, sie sehen die Verlogenheit, die Peinlichkeit, die Sinnlosigkeit im Leben der anderen. Sie sehnen sich nach etwas, das echt ist und wichtig, sie wollen spüren, dass etwas da ist, und sie wollen die Welt verändern – jedenfalls ein bisschen. So, dass sie nicht mehr so weh tut.