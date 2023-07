﻿Hinterhof-Festival 2023: Die Innenhof-Konzerte sind zurück in Hannover

Hannover. In diesem Sommer geht das hannoversche Hinterhof-Festival in die dritte Runde. An neun Terminen im Juli und August spielen Künstlerinnen und Künstler in Hinterhöfen Hannovers und in der Region. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, die genaue Adresse wird erst nach der Anmeldung bekannt gegeben.

Während der Pandemie mussten viele Kulturangebote abgesagt werden, da in Innenräume nicht gespielt werden konnte. Aus dieser Lage heraus entwickelte der Verein City of Music unter Leitung von Daniel Zeinoun 2021 das erste Hinterhof-Festival. „Wenn die Leute nicht zu den Bands kommen, dann bringen wir die Bands halt zu den Leuten“, sagt Zeinoun. So sollten die Livemusikszene unterstützt und ungewöhnliche Bühnen in der Stadt geschaffen werden. Das Festival wurde gut angenommen und läuft nun auch ohne Pandemie weiter. Gefördert wird es durch die Region Hannover.

Ein Projekt mit und für die Nachbarschaft

Die Hinterhöfe werden durch ein Bewerbungsverfahren gefunden und ausgewählt: Interessenten, die die Zustimmung aller Anwohnerinnen und Anwohner haben, schicken Fotos und Informationen zur Lage und Größe ihres Hinterhofes an den Verein. Aufgrund der hohen Anzahl an Bewerbungen kann das Festival dieses Jahr in vielen unterschiedlichen Stadtvierteln sowie in Wunstorf, Wennigsen und Langenhagen stattfinden.

Dabei wird die jeweilige Nachbarschaft selbst aktiv und organisiert Sitzgelegenheiten, Dekorationen und eventuelle Getränke- oder Speiseangebote – Zeinoun und sein Team geben keine Vorgaben und „bringen nur die Bands“, die eine Dreiviertelstunde lang spielen. Die Anwohnenden sind zu den Konzerten automatisch eingeladen. Dadurch stärkt das Hinterhof-Festival nicht nur die Musikszene, sondern auch das gemeinschaftliche Miteinander in Hannover.

Sie sind mit dabei: Robert Carl Blank (links) und Nina Freckles bringen Folk und Soul in die Innenhöfe. © Quelle: City of Music

Wie komme ich zu den Konzerten?

Das Eröffnungskonzert gibt Robert Carl Blank am Sonnabend, 29. Juli, um 17 Uhr in der List. Danach tritt er noch einmal um 19 Uhr in Buchholz-Kleefeld auf. Der Künstler spielte schon im Vorprogramm von Elton John und Whitney Houston. Am 5. August präsentiert Nina Freckles ihren Soul-Folk um 17 Uhr in Sahlkamp und um 19 Uhr in Langenhagen. Die Band Mea Luna improvisiert beim Brazil-Jazz, die Brassband Brazzo Brazzone spielt einen bunten Mix aus Weltmusik zum Tanzen. Für einen rockigen Abschluss sorgt am Sonnabend, 19. August, Tycho Barth.

Eine Anmeldung zu allen Konzerten ist per Mail über kontakt@cityofmusicradio.de erforderlich, erst dann werden die genauen Adressen der Konzertorte bekannt gegeben.

