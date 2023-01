﻿Bewegendes Konzert „Lebensmelodien“ in der Marktkirche von der Villa Seligmann

Erinnerung mit der Kraft der Musik: In dem bewegenden Konzert „Lebensmelodien“ in der Marktkirche wurde der Opfern des Holocaust gedacht – darunter gab es Uraufführungen von Melodien, die Holocaust-Nachkommen zur Verfügung gestellt haben

Bewegendes Gedenkkonzert: Die „Lebensmelodien“ in die Marktkirche erinnerten an die zahllosen Opfer des Holocaust.

Hannover. „Nee, gleich loslegen!“ In gewisser Weise war der Moment, als Michael Raddatz, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Tempelhof-Schöneberg, auf etwas unkonventionelle Weise den hannoverschen Regionspräsidenten Steffen Krach begrüßte, typisch für einen besonderen Abend in der voll besetzten Marktkirche. Denn obwohl der Anlass für das Konzert „Lebensmelodien“, nämlich der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts, nicht ernster hätte sein können, sollte die Veranstaltung der Villa Seligmann und des Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverbandes doch auch ihre heitere Note haben.

„Ohne Erinnerung geht es nicht“

So war im Reigen der Ansprachen von den unermesslichen Dimensionen der Verbrechen und der Gefahr des Vergessens ebenso die Rede wie von Trost und Hoffnung – zudem trug der Abend ja das Leben im Titel. Das in Berlin konzipierte Programm tourt durch Deutschland, machte jetzt in Hannover Station, und um Raddatz‘ Reaktion auf Krachs Erscheinen zu erklären: Der Regionspräsident kam, wie zuvor angekündigt, leicht verspätet und wollte zunächst Platz nehmen, unwissend, dass er schon sehnsüchtig auf dem Rednerpult erwartet wurde.

„Ohne Erinnerung geht es nicht“, war einer der Sätze, die Krach dort sagte, und eine spezielle Form von Erinnerung bot das anschließende Programm, in dem das Nimrod Ensemble unter der Leitung des Klarinettisten Nur Ben Shalom jüdische Werke interpretierte, die zwischen 1933 und 1945 komponiert und gespielt wurden, darunter Uraufführungen von Melodien, die Holocaust-Nachkommen zur Verfügung gestellt haben.

Gunter Schoß trägt erschütternde Geschichten vor

Ja, das klang zuweilen melancholisch und punktuell klagend, es klang aber auch fröhlich und nicht selten fast überschäumend – im Publikum sah man durchaus den einen oder anderen Fuß wippen. Weitere Höhepunkte setzte der kraftvolle Gesang von Kantor Isidoro Abramowicz. In allen Spielarten fanden sich derart intensive Passagen, dass der Gedanke, solche Musik hätte unwiederbringlich verloren sein können, um so erschütternder wirkte.

Erschütternd auch die Geschichten, die Schauspieler Gunter Schoß zwischendurch eindringlich, aber ohne überzogenes Pathos vortrug. Sei es die Geschichte vom KZ-Insassen, dem die Kraft der Musik wahrhaftig das Leben rettete, sei es diejenige von den Juden, die inmitten des zwangsweise selbst ausgehobenen Grabes zu singen und tanzen begannen, als die Nazi-Schergen schon die Gewehre auf sie anlegten. Und die tragische Episode um die Berliner Familie Lissauer enthielt auch Momente des Schmunzelns: In diesem Umfeld bewegte sich kein Geringerer als Albert Einstein, der seine eigenen Fähigkeiten auf der Geige allerdings nach Ansicht des Rechtsanwalts und Komponisten Fritz Lissauer überschätzte – und so musste sich der Begründer der Relativitätstheorie anhören: „Können Sie denn nicht zählen?“

Zu viele Reden, zu wenig Kunst

Ein Vorschlag zur Güte sei schließlich gestattet: Künftig sollte man bei solchen Veranstaltungen das Verhältnis zwischen Ansprachen und künstlerischen Darbietungen vielleicht doch mehr zugunsten der letztgenannten verschieben, die dadurch besser zur Geltung kämen. Was natürlich keineswegs bedeuten soll, dass stetige Warnungen vor Antisemitismus im Hier und Jetzt überflüssig wären – nicht ohne Grund stand bei diesem Konzert ein Polizeiwagen vor der Marktkirche.

