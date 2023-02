Nach Informationen dieser Zeitung soll die Entscheidung über den Choreografen Marco Goecke am Donnerstag verkündet werden. Goecke sei nicht mehr zu halten, hieß es. Der Ballettchef hat eine Journalistin mit Hundekot beschmiert.

Hannover. In der Hundekot-Affäre scheint ein Verbleib von Hannovers Ballettchef Marco Goecke am Staatstheater Hannover ausgeschlossen. Nach Informationen dieser Zeitung steht die Trennung unmittelbar bevor. Wie es in Hannover hieß, will das Staatstheater seine Entscheidung an diesem Donnerstag verkünden. Die möglichen Konsequenzen müssten aber zuvor rechtlich genau geprüft werden, hieß es.